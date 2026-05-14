Ragusa ottiene un importante riconoscimento nell’ambito delle risorse umane

Ragusa, 14 maggio 2026 – Il Comune di Ragusa ottiene un importante riconoscimento nella gestione delle risorse umane e nell’attuazione delle politiche di coesione, selezionato tra i soli 30 Comuni beneficiari dell’azione pilota formativa promossa dall’ANCI nell’ambito del progetto “CAP4CITY”, iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea all’interno del Programma Nazionale Capacità per la Coesione (PN CapCoe) 2021-2027.

Classificato al 3° posto nella graduatoria nazionale per la seconda azione prevista nel programma, “Sviluppo di piani di retention e valorizzazione del personale dipendente”, il progetto mira a sviluppare un’attenzione particolare all’inserimento e alla crescita dei funzionari neoassunti.

“Essere stati scelti tra i primi Comuni d’Italia – dichiara l’assessora al Personale, Catia Pasta – è un riconoscimento che premia la nostra visione: costruire una macchina amministrativa moderna, capace di valorizzare i talenti e di rispondere con efficienza alle sfide del territorio. Investire sulla crescita professionale dei nostri funzionari significa garantire una gestione solida dei fondi europei, trasformando le competenze in risultati tangibili per i cittadini. Di questo voglio ringraziare innanzitutto gli Uffici Fua e Personale”.

Grazie all’ammissione al progetto “CAP4CITY”, il Comune lavorerà su obiettivi fondamentali per il futuro dell’Ente:

• Valorizzazione e Fidelizzazione: strutturare un piano di crescita professionale per i 7 funzionari neoassunti e per il personale già in servizio nei settori competenti.

• Efficienza operativa: garantire la massima efficacia nella gestione dei numerosi progetti finanziati dai fondi PNRR e PR FESR 2021-2027 di cui l’Ente è beneficiario diretto.

• Leadership territoriale: consolidare il ruolo chiave del Comune di Ragusa come Capofila dell’Area Urbana Funzionale.

• Stabilità dell’organico: migliorare il clima organizzativo mirando ad azzerare il turnover del personale.

In quanto ente pilota, il Comune beneficerà di un supporto tecnico di alto profilo garantito da ANCI. Il programma prevede circa 40 giornate di consulenza specialistica e affiancamento sul campo con esperti senior, attività di formazione mirata, workshop di co-progettazione e momenti di networking nazionale per la condivisione di buone pratiche.

L’adozione di questi modelli innovativi permetterà di rendere ancora più sostenibile ed efficace la gestione delle risorse destinate allo sviluppo locale, ponendosi come modello di riferimento per altre realtà amministrative italiane.

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