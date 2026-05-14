Pozzallo si conferma eccellenza del mare: consegnata la Bandiera Blu 2026

Roma/Pozzallo, 14 maggio 2026 – Un nuovo vessillo blu sventolerà sulle spiagge di Pozzallo. In una cerimonia ufficiale tenutasi a Roma, il comune siciliano ha ricevuto formalmente la Bandiera Blu 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) che certifica non solo la qualità cristallina delle acque, ma anche l’efficienza dei servizi e la sostenibilità ambientale del territorio. Il momento della consegna ha visto la partecipazione di figure di alto rilievo istituzionale e tecnico:

• Gianmarco Mazzi, Ministro per il Turismo, a testimonianza dell’importanza strategica che il litorale pozzallese riveste per l’offerta turistica nazionale.

• Il Prof. Claudio Mazza, Presidente di FEE Italia, che ha confermato il rigore dei criteri di selezione superati brillantemente dalla città.

• Raffaele Monte, Vicesindaco di Pozzallo, che ha ritirato il vessillo in rappresentanza dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza.

La Bandiera Blu 2026 non è un semplice premio estetico, ma il risultato di un lavoro costante nella gestione dei rifiuti, nell’educazione ambientale e nella sicurezza delle spiagge. Per Pozzallo, questo riconoscimento rappresenta un motore per l’economia locale, garantendo ai visitatori standard elevati e confermando la città come una delle mete più ambite del Mediterraneo.

“Ricevere la Bandiera Blu dalle mani del Ministro Mazzi e del Presidente Mazza è un onore che premia i sacrifici di una comunità intera,” ha dichiarato il Vicesindaco Monte a margine dell’evento. “Questo vessillo appartiene ai cittadini di Pozzallo e ai nostri operatori turistici, custodi quotidiani della bellezza delle nostre coste.”

Con la Bandiera Blu 2026, Pozzallo guarda alla prossima stagione estiva con ottimismo, pronta ad accogliere turisti da tutto il mondo sotto il segno della sostenibilità e dell’accoglienza.

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