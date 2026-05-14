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Politica | Ragusa

Trasporti gratuiti per gli universitari di Ragusa: già quasi 200 studenti hanno scelto l’abbonamento

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Ragusa, 14 maggio 2026 – Quasi 200 studenti universitari hanno già aderito al servizio di trasporto pubblico gratuito promosso per chi studia nella sede universitaria di Ragusa. Un dato che conferma il crescente interesse verso una misura pensata per sostenere concretamente il diritto allo studio e rendere la città sempre più accessibile e vicina alle esigenze degli studenti.
L’iniziativa nasce dal lavoro congiunto tra Amministrazione comunale e rappresentanza studentesca, con particolare impulso dell’assessorato alla Mobilità guidato da Giovanni Gurrieri.
“I numeri parlano chiaro – dichiara il rappresentante degli studenti Andrea Licitra –. Si tratta di un lavoro di squadra svolto dall’amministrazione Cassì che, su iniziativa dell’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri, ha fatto propria l’istanza degli studenti, garantendo in tal modo un supporto concreto per il nostro diritto allo studio”.
Un risultato che assume ancora più valore in una città universitaria che negli ultimi anni sta cercando di rafforzare il proprio ruolo all’interno del panorama accademico siciliano, puntando non solo sull’offerta formativa ma anche sui servizi e sulla qualità della vita per chi sceglie di studiare a Ragusa.
Licitra ha voluto rivolgere un ringraziamento anche al magnifico rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti. “Sin dal momento del suo insediamento – aggiunge – ha dimostrato un interesse reale e costante per la sede di Ragusa, non facendola mai sentire una semplice sede distaccata, ma parte integrante e vitale dell’Ateneo. Questo bonus, insieme alle altre iniziative in campo, contribuisce a rendere la nostra città sempre più a misura di studente e meta fortemente attrattiva per chi sceglie di venire a studiare a Ragusa”.
Soddisfazione anche da parte dell’assessore Giovanni Gurrieri, che sottolinea come il servizio di trasporto pubblico cittadino stia progressivamente aumentando il proprio appeal grazie alle rimodulazioni e agli interventi effettuati negli ultimi mesi. “Stiamo registrando un crescente utilizzo del trasporto pubblico non solo da parte dei cittadini, ma anche di turisti e giovani studenti. Il lavoro svolto sulla rete e sui servizi sta producendo risultati concreti e questa adesione degli universitari lo conferma ulteriormente. Ringrazio dunque la governance dell’Università e in particolare i referenti iblei, il prof. Fabrizio Impellizzeri, presidente della Struttura Didattica Speciale e il prof. Santo Burgio, delegato del Rettore ai rapporti con il territorio ragusano. Stiamo lavorando affinché questo accordo non sia su base annuale ma triennale”. Il trasporto gratuito infatti rappresenta non soltanto un aiuto economico per gli studenti, ma anche uno strumento per incentivare una mobilità più sostenibile e integrata con la vita universitaria cittadina. Un servizio che punta a facilitare gli spostamenti quotidiani verso le sedi accademiche e che, alla luce dei primi numeri, sembra aver intercettato una reale esigenza del mondo studentesco.

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