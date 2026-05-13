Pozzallo, una nuova “circonvallazione”: al via i lavori nell’area industriale per oltre 3,5 milioni di euro

POZZALLO, 13 Maggio 2026 – Arriva il via libera per un intervento atteso da anni: la manutenzione straordinaria del prolungamento dell’asse viario che segna l’ingresso all’area industriale Modica-Pozzallo. L’annuncio, giunto dall’onorevole Ignazio Abbate (Presidente della prima commissione all’ARS), è stato accolto con forte favore a Pozzallo, vedendo nel progetto un punto di svolta per la sicurezza e l’economia locale.

Il progetto, approvato dall’IRSAP, prevede un investimento di oltre 3,5 milioni di euro. L’obiettivo è trasformare quella che molti considerano la “circonvallazione” di Pozzallo in un’arteria moderna ed efficiente.

“Non si tratta solo di un restyling estetico,” sottolinea Quintilia Celestri, Presidente del Consiglio Comunale e riferimento di Pozzallo in Movimento. “Diamo finalmente dignità a una strada vitale, risolvendo criticità ataviche legate al transito dei mezzi pesanti che collegano l’autostrada al nostro porto.”

I lavori avranno una durata prevista di 240 giorni (meno di un anno) e riguarderanno diversi aspetti strutturali: nuove barriere di sicurezza per garantire standard elevati lungo tutto il percorso, segnaletica rinnovata per una migliore gestione dei flussi di traffico, nuovo varco di accesso, ovvero un ingresso funzionale alle aree ex ASI (oggi IRSAP) per razionalizzare l’accesso delle imprese.

Oltre a liberare il centro urbano di Pozzallo dal traffico pesante, rendendo la viabilità cittadina più sicura e vivibile, l’opera è vista come un volano per l’occupazione. Un’infrastruttura moderna è infatti il primo requisito per attrarre nuovi insediamenti imprenditoriali, capaci di generare sviluppo e posti di lavoro per l’intera comunità.

“Seguirò passo dopo passo l’incedere dei lavori nel mio ruolo istituzionale,” conclude la Celestri. “Una circonvallazione sicura e funzionale è un segnale concreto di vero sviluppo per Pozzallo.”

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