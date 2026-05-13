Pozzallo. Presto la ruota panoramica a Raganzino, attrazione turistica voluta fortemente dai vertici di palazzo La Pira

POZZALLO, 13 Maggio 2026 – Con l’arrivo della bella stagione, la città di Pozzallo si arricchisce di una nuova, suggestiva attrazione che promette di ridefinire lo skyline costiero e di incantare visitatori di tutte le età. Sarà ufficialmente aperta al pubblico fra qualche giorno la grande ruota panoramica installata presso il piazzale dei Marinari, zona Raganzino. L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dall’amministrazione comunale, si pone come il simbolico e spettacolare biglietto da visita per dare il benvenuto alla stagione turistica. Una scelta strategica che unisce l’intrattenimento alla valorizzazione del territorio.

La struttura, che si staglierà imponente sul litorale pozzallese, vanta un’altezza che supera i 32 metri. Da questa posizione privilegiata, i passeggeri potranno godere di una vista panoramica mozzafiato a 360 gradi, che spazia dall’azzurro del mare ai vicoli più nascosti dello storico quartiere, fino a perdersi lungo l’intera linea costiera.

Oltre all’impatto visivo diurno, la ruota offrirà uno spettacolo unico anche dopo il tramonto, grazie a un impianto di illuminazione scenografica a LED di ultima generazione, capace di creare giochi di luce e colori che si riflettono sullo specchio d’acqua antistante.

L’attrazione turistica non nasce come un elemento isolato, ma si inserisce all’interno di una programmazione molto più ampia. L’obiettivo economico è chiaro: incentivare l’economia del territorio stimolando l’afflusso di visitatori giornalieri e di turisti provenienti da tutta la Sicilia e dall’estero. La ruota panoramica funzionerà da vero e proprio catalizzatore per le attività commerciali di Raganzino, favorendo l’indotto di ristoranti, paninerie e strutture ricettive, integrandosi perfettamente con il ricco cartellone di eventi culturali, musicali e d’intrattenimento previsti per i prossimi mesi.

La struttura rimarrà operativa per tutta la durata della stagione estiva (per 90 giorni dal suo insediamento) garantendo un’apertura prolungata che coprirà sia le ore pomeridiane sia la movida notturna.

È facile prevedere che l’attrazione diventerà in breve tempo uno dei punti più fotografati e condivisi sui social network, trasformandosi nel simbolo indiscusso dell’estate in città. Turisti e residenti avranno così l’opportunità di ammirare il celebre tramonto pozzallese da una prospettiva inedita e spettacolare, un ricordo indelebile da portare con sé una volta finita la vacanza.

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