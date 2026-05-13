Vittoria si mette in marcia: il fascino del Liberty ospita la nuova edizione della “Fast Walk”

Vittoria, 13 maggio 2026 – Sport, salute e bellezza architettonica tornano a fondersi nel cuore della città. Domenica 17 maggio il centro storico di Vittoria si prepara ad accogliere centinaia di atleti e appassionati in occasione della “Fast Walk”, la manifestazione dedicata alla camminata sportiva che trasformerà le vie cittadine in un palcoscenico di benessere collettivo.

L’evento, che avrà come scenario d’eccezione la suggestiva cornice di Piazza del Popolo e i preziosi monumenti del Liberty vittoriese, punta a valorizzare il patrimonio artistico locale attraverso la pratica sportiva all’aria aperta. Non solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione per riappropriarsi degli spazi urbani e promuovere uno stile di vita sano.

La realizzazione della manifestazione è stata resa possibile grazie alla sinergia tra le realtà associative del territorio. Un ringraziamento particolare va a Giovanni Cardello e al gruppo “The Walkers”, per l’impegno costante nella promozione della camminata sportiva, e alla UISP Iblei per il supporto tecnico e organizzativo che contribuisce a rendere l’evento un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo provinciale.

L’assessore allo Sport Fabio Prelati ha dichiarato: “Vedere centinaia di persone attraversare il cuore della città rappresenta un bellissimo segnale di partecipazione e condivisione. La Fast Walk dimostra come lo sport possa essere un importante strumento di promozione turistica, aggregazione sociale e benessere per tutta la comunità”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha aggiunto: “Ancora una volta il nostro centro storico e i monumenti Liberty diventano il cuore pulsante di una manifestazione capace di unire sport, socialità e valorizzazione del territorio. Eventi come questo contribuiscono a promuovere l’immagine positiva della città e a vivere gli spazi urbani in maniera sana e partecipata”.

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