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Politica | Vittoria

Traguardi di civiltà. Approvate le Linee Guida per l’attribuzione e la gestione dell’Identità Alias del Comune di Vittoria

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Vittoria, 13 maggio 2026 – La Giunta Comunale di Vittoria ha approvato le “Linee Guida per l’attribuzione e la gestione dell’Identità Alias”, uno strumento finalizzato a promuovere inclusione, rispetto della persona e tutela dei diritti.
L’atto nasce dalla volontà dell’Amministrazione di garantire ambienti sempre più rispettosi delle identità di genere e di contrastare ogni forma di discriminazione, in linea con i principi costituzionali, con la normativa regionale e con le indicazioni europee e internazionali in materia di tutela delle persone transgender e gender diverse (TGD).
Le Linee Guida consentiranno alle persone che intraprendono un percorso di affermazione di genere di utilizzare, nei rapporti interni con l’Ente, un nome d’elezione coerente con la propria identità di genere, pur in assenza della rettifica anagrafica definitiva.
L’iniziativa si fonda sul riconoscimento del valore dell’identità personale e sulla consapevolezza che il mancato rispetto dell’identità di genere può incidere negativamente sul benessere psicologico e sociale delle persone, esponendole a situazioni di disagio e discriminazione.
Con la delibera approvata, la Giunta demanda inoltre ai Dirigenti delle Direzioni competenti l’adozione degli atti necessari per dare concreta attuazione alle Linee Guida.
L’Assessore ai Servizi Sociali Francesca Corbino ha dichiarato: “Con l’approvazione della delibera di Giunta che istituisce il Registro delle Carriere Alias all’interno dell’Amministrazione comunale, oggi compiamo un passo importante e profondamente simbolico. È un segnale chiaro: la nostra città vuole essere inclusiva, rispettosa delle identità di tutte e di tutti, e determinata a contrastare ogni forma di omolesbobitransfobia. Abbiamo scelto di approvare questo atto proprio in occasione del 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, perché crediamo che le istituzioni debbano assumersi la responsabilità di dare l’esempio, non solo con le parole ma con atti concreti. Il Registro delle Carriere Alias è uno strumento che permette alle persone in transizione di genere di vivere con maggiore serenità il proprio percorso, riducendo ostacoli, imbarazzi e discriminazioni. È un modo per dire che l’Amministrazione è accanto a chi affronta o ha affrontato momenti difficili, e che nessuno deve sentirsi invisibile o solo. Mi auguro che anche tutte le scuole del territorio possano presto adottare questo strumento, perché il rispetto dell’identità di genere e la tutela del benessere psicologico delle studentesse e degli studenti sono parte essenziale del diritto allo studio e delle pari opportunità. Oggi abbiamo scelto di essere, ancora una volta, una comunità che riconosce, accoglie e protegge”.
Il Sindaco Francesco Aiello ha aggiunto: “L’approvazione delle Linee Guida per l’Identità Alias rappresenta un atto di civiltà e di rispetto verso la dignità delle persone. Un’Amministrazione pubblica ha il dovere di garantire pari diritti, inclusione e tutela contro ogni forma di discriminazione. Con questo provvedimento il Comune di Vittoria ribadisce il proprio impegno nella costruzione di una comunità aperta, moderna e attenta ai diritti umani, nella quale ogni cittadino possa sentirsi riconosciuto, rispettato e accolto”.

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