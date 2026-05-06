Futuro Nazionale approda a Marina di Ragusa: gazebo in Piazza per il tesseramento e la sicurezza

MARINA DI RAGUSA, 06 Maggio 2026 – Prosegue con determinazione la crescita di Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal Generale Roberto Vannacci, che continua a raccogliere consensi attestandosi, secondo i sondaggi più recenti, sopra la soglia del 4% a livello nazionale.

L’appuntamento per i sostenitori e i cittadini curiosi è fissato per domenica 10 maggio, nel cuore di Marina di Ragusa. Dalle ore 16:00 alle 18:00, il Comitato Costituente locale sarà presente con un gazebo informativo in Piazza Duca degli Abruzzi.

L’iniziativa, coordinata dall’Avv. Michele Savarese, referente locale del movimento, nasce con il duplice obiettivo di promuovere la campagna di tesseramento e illustrare nel dettaglio le proposte legislative del partito. Al centro del dibattito ci sarà il pacchetto di emendamenti al Decreto Sicurezza, denominato significativamente “Tolleranza Zero”.

All’evento parteciperà anche una delegazione del comitato di Comiso, guidata dal referente Giancarlo Scrofani, che ha recentemente annunciato la prossima apertura di una sede ufficiale nella città casmenea.

Secondo il referente locale, Futuro Nazionale rappresenta una vera novità nel panorama politico italiano per la sua coerenza programmatica:

“Ci battiamo esclusivamente per gli interessi degli italiani: sicurezza, tutela della famiglia tradizionale e il valore della Patria, lo stesso per cui i nostri nonni hanno combattuto nelle trincee del Carso. È un impegno che assumiamo per il presente, ma soprattutto per il futuro dei nostri figli.”

Durante l’incontro verranno approfonditi i temi caldi che caratterizzano l’identità di Futuro Nazionale:

• Remigrazione: Una proposta di legge per il rimpatrio immediato di chi, giunto in Italia, non si integra e commette reati.

• Supporto alle Forze dell’Ordine: Maggiore tutela per gli operatori della sicurezza, spesso esposti a scontri con l’estremismo dei centri sociali e la criminalità straniera.

• Legittima Difesa: Una riforma radicale che permetta a chi viene aggredito — nella propria persona o nei propri beni — di difendersi con fermezza senza il rischio di subire paradossali conseguenze giudiziarie.

“Futuro Nazionale — conclude Savarese — rappresenta oggi l’ultima possibilità concreta per la salvaguardia della nostra civiltà”.

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