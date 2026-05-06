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Politica | Scicli

Finanziato il parquet al Geodetico di Scicli. La Regione assegna 295 mila euro allo stadio Ciccio Scapellato e all’altro impianto sportivo

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Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 06 maggio 2026 – È stata finanziata la posa in opera del parquet all’impianto sportivo Geodetico di via Ugo Foscolo a Scicli.
L’Assessorato allo Sport della Regione siciliana ha finanziato con proprio decreto il progetto esecutivo di “Potenziamento Stadio comunale “Ciccio Scapellato” e il miglioramento degli impianti sportivi comunali.
A darne notizia è il sindaco di Scicli Mario Marino.
L’importo finanziato è di 295 mila 420 euro.
Secondo quanto programmato dall’amministrazione comunale, sarà appaltata la messa in opera del parquet e saranno rifatti i servizi igienici e alcuni impianti del Geodetico. Questo consentirà a primarie squadre sciclitane di tornare a giocare in casa.
Il finanziamento riguarda anche la costruzione di una piccola tribuna allo stadio di calcio a 11 Ciccio Scapellato e la ristrutturazione dei servizi igienici.

© Riproduzione riservata
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