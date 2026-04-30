Forza Italia: Minardo scrive agli iscritti, azzurri crescono se cresce la Sicilia

Roma, 30 aprile 2026 – Un partito sempre più aperto, spazio ai giovani e maggiore attenzione ai territori. Sono questi alcuni dei punti centrali della lettera inviata dal commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, agli iscritti del partito.

“Lavoreremo per rafforzare la nostra organizzazione in tutta l’Isola – si legge nella lettera firmata dal neo commissario regionale – per aprire sempre di più le nostre sedi sul territorio agli iscritti e presto individueremo a Palermo una sede regionale che sia davvero la casa di tutti: un luogo aperto, dinamico, capace di unire il partito e di accogliere chi vuole avvicinarsi al nostro progetto”.

Minardo rimarca poi che “Forza Italia in Sicilia non parte da zero. Porta con sé una storia importante, fatta di uomini e donne, di amministratori locali, di militanti che ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, tengono viva la nostra presenza nei territori. È da qui che dobbiamo partire: dai sindaci, dagli iscritti, dai consiglieri comunali, dagli amministratori che rappresentano l’avanguardia concreta del nostro partito”.

Spazio ai giovani, in stretta collaborazione con la straordinaria realtà del movimento giovanile degli azzurri: “facciamo un investimento sui giovani, non a parole ma nei fatti. Formazione politica, crescita, responsabilità: il futuro di Forza Italia passa da qui. Dobbiamo dare spazio a una nuova classe dirigente preparata, motivata, capace di interpretare in maniera nuova le sfide che ci offre la contemporaneità”.

Minardo chiude la lettera ricordando che “Forza Italia cresce se cresce la Sicilia” e rivolgendo un appello ai militanti azzurri: “chiedo una cosa semplice ma decisiva: partecipazione. Il partito vive se siete protagonisti, se portate idee, energie, passione”.

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