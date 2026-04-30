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Politica | Marina di Modica

Modica, al via la manutenzione delle bambinopoli: sopralluogo a Marina in vista dell’estate

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 30 Aprile 2026 – L’Amministrazione Comunale di Modica accelera sulla riqualificazione degli spazi ludici cittadini. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, è stato ufficialmente avviato un piano sistematico di monitoraggio e manutenzione delle bambinopoli, volto a garantire sicurezza e decoro alle famiglie e ai numerosi turisti attesi sul litorale.

Nella giornata odierna, l’Assessore Armenia, insieme ai tecnici comunali, ha condotto una serie di verifiche sul campo, partendo proprio da Marina di Modica. I sopralluoghi tecnici si sono concentrati su due aspetti fondamentali per l’incolumità dei piccoli utenti: la verifica dell’integrità delle pavimentazioni antitrauma ed il  controllo dell’efficienza e della stabilità di tutte le attrezzature ludiche presenti.

“Le bambinopoli sono un punto di riferimento fondamentale per la nostra costa,” ha spiegato l’Assessore Armenia. “Il nostro obiettivo è farci trovare pronti per l’estate con spazi che siano non solo funzionali, ma soprattutto sicuri e accoglienti”.

Il piano non riguarda solo le strutture da gioco, ma punta a un decoro urbano a 360 gradi. L’intervento vede infatti una stretta collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, guidato da Samuele Cannizzaro, che sta coordinando parallelamente le operazioni di scerbatura e pulizia straordinaria dei siti interessati.

L’attività di monitoraggio non si fermerà al litorale. Nelle prossime settimane, il calendario dei lavori prevede il proseguimento dei sopralluoghi tecnici nelle aree gioco di tutto il territorio comunale interventi mirati di ripristino laddove verranno riscontrate criticità e la restituzione alla cittadinanza di spazi verdi pienamente fruibili e sicuri.

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1 commento su “Modica, al via la manutenzione delle bambinopoli: sopralluogo a Marina in vista dell’estate”

  1. Sauro

    Naturalmente dopo l’articolo di Roccasalvo non poteva mancare il seguito del comunicato stampa come suggello con l’assessore dello stesso partito con il chiaro riferimento che FI ha politici capaci di risolvere le problematiche cittadine.
    Campagna elettorale ne abbiamo?
    E’ evidente che ci sono burattinai che hanno intuito che i modicani siamo una comunità di idioti

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