Sfilata Cucinelli, Voce Libera: «Serve un chiarimento sulla rappresentanza del Comune»

Modica, 19 giugno 2026 – Non è la sfilata di Brunello Cucinelli al centro dell’intervento di Voce Libera, ma il modo in cui il Comune di Modica sarebbe stato rappresentato in occasione dell’evento. Il gruppo consiliare guidato da Margherita Cascino e Giorgio Civello chiede infatti un chiarimento pubblico sulla partecipazione istituzionale alla manifestazione che nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione della città. In una nota diffusa oggi, Voce Libera annuncia che porterà la questione nell’Aula Consiliare, «luogo simbolo della politica e del confronto democratico», non appena il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi. Secondo i consiglieri, alla manifestazione erano presenti il sindaco, l’assessore Antoci con la moglie e altre persone non titolari di incarichi istituzionali. A suscitare perplessità sarebbe invece stata l’assenza del Presidente del Consiglio Comunale, figura che, per ruolo, rappresenta l’intera assemblea cittadina. «Comprendiamo che gli inviti fossero limitati e destinati a un numero ristretto di partecipanti – scrivono Cascino e Civello – ma proprio per questo appare difficile comprendere il criterio adottato per la scelta dei presenti». Per Voce Libera il tema non riguarda le persone coinvolte, bensì il rispetto delle istituzioni e dei ruoli che esse rappresentano. Da qui la richiesta di una spiegazione pubblica da parte dell’amministrazione comunale. Il gruppo consiliare sottolinea che un chiarimento sarebbe necessario per evitare che quello che potrebbe essere stato un semplice errore di valutazione si trasformi in una vicenda destinata ad alimentare polemiche politiche e istituzionali. La questione potrebbe approdare ufficialmente in Consiglio Comunale dopo la conferenza dei Capigruppo convocata per il prossimo 23 giugno, chiamata a definire il calendario dei lavori dell’assemblea cittadina. Per Voce Libera, infine, la vicenda merita una risposta trasparente, non per ragioni personali ma per una questione di correttezza istituzionale e di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio Comunale e della città di Modica.

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