Calcio, Promozione. Ciccio Di Rosa resta l’allenatore del Frigintini

Modica, 19 Giugno 2026 – Il timone del Frigintini Calcio resta saldamente nelle mani di Ciccio Di Rosa. Come aveva già anticipato il neo presidente Michele Giannone, il giovane tecnico modicano, classe 1997, siederà sulla panchina rossoblù anche nella prossima stagione, guidando la squadra nel campionato di Promozione.

Una riconferma arrivata sul campo, frutto di un vero e proprio “miracolo” sportivo. L’anno scorso, spesso in condizioni precarie, Di Rosa ha guidato una delle formazioni più giovani d’Italia a una meritata salvezza ai play-out. Nonostante le numerose offerte ricevute, l’allenatore ha scelto di sposare ancora la causa dell’undici della Contea, forte anche del radicale cambio societario che promette di farlo lavorare con maggiore serenità rispetto al passato.

Dopo un breve periodo di pausa e di ascolto, il tecnico ha deciso di rimanere al Frigintini per dare priorità alla società e a quelle persone che negli ultimi due mesi della passata stagione hanno preso in mano una situazione non facile, contribuendo alla salvezza e permettendo alla squadra di lavorare in un clima sereno. Di Rosa si dice pronto a rimettersi in gioco, convinto che gli errori di organizzazione visti in alcuni punti cruciali dello scorso anno non si ripeteranno, grazie anche al massimo impegno che l’intero gruppo ha sempre garantito e continuerà a garantire dal primo all’ultimo giorno.

L’obiettivo del Frigintini per la nuova stagione resta il mantenimento della categoria, puntando però a una salvezza più tranquilla rispetto a quella miracolosa dell’ultimo campionato. La volontà è quella di consolidarsi sempre di più, e per questo allenatore e dirigenza sono già al lavoro per confermare il maggior numero possibile dei ragazzi della passata stagione e per portare in rossoblù nuovi innesti in grado di alzare il livello della squadra. Senza fare troppi calcoli, e ricordando come ad agosto scorso tutti li dessero già per retrocessi, l’obiettivo resta quello di rispettare i traguardi prefissati e fare di tutto per confermarsi in categoria.

Ciccio Di Rosa sarà quindi ancora il faro guida della sua “Banda”. Il tecnico continuerà il suo progetto giovani con un anno di esperienza in più nel proprio bagaglio personale, guidando una squadra giovane in un campionato pronto a dare nuove e stimolanti battaglie.

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