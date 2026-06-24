Amministrative 2028, Stornello frena sui rumors: “Prima il progetto, i nomi sono un punto d’arrivo”

MODICA, 24 – Niente corse in avanti, nessun nome calato dall’alto. Il segretario del Circolo del Partito Democratico di Modica, Francesco Stornello, interviene con decisione per fare chiarezza sulle recenti indiscrezioni giornalistiche che lo indicavano come possibile candidato sindaco per le elezioni amministrative del 2028.

Con una nota ufficiale, il leader dem modicano sceglie la linea della prudenza e della concretezza, dettando le priorità della propria agenda politica.

Stornello non nasconde il plauso per l’attestato di fiducia ricevuto dal segretario regionale del PD, ma sposta immediatamente il focus dal personalismo al percorso collettivo: Ringrazio Anthony Barbagallo e il Partito Democratico per la stima, che mi onora e di cui sento tutta la responsabilità. Ma voglio essere altrettanto chiaro su un punto di metodo: non è tempo di nomi. È tempo di costruire un progetto per Modica”.

Secondo il segretario cittadino, una candidatura non può e non deve essere un punto di partenza, bensì il naturale punto di arrivo di un percorso condiviso con la base. Un processo che deve nascere “da una comunità che si organizza e da un partito che decide insieme”, lasciando che siano i modicani e il PD a scegliere tempi e modi quando sarà il momento opportuno.

Per Stornello la scadenza elettorale del 2028 è ancora troppo distante rispetto alle emergenze quotidiane che la città si trova ad affrontare. Il segretario ha infatti tracciato una mappa delle priorità attuali su cui l’opposizione deve concentrare le proprie forze:

Il Dissesto Finanziario: Un peso economico che grava direttamente sulle tasche delle famiglie modicane.

Lo Spopolamento del Centro Storico: Una ferita aperta per l’identità e l’economia della città.

La Sanità di Prossimità: Un diritto fondamentale da difendere con le unghie e con i denti.

“È a questo che continuo a dedicarmi — conclude Stornello con fermezza —. Il 2028 è lontano. I problemi dei modicani sono adesso”. Una dichiarazione che rimette al centro i temi e il territorio, congelando, almeno per il momento, il dibattito sulle future poltrone.

Salva