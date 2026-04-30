Ragusa. Approvato il Bilancio consuntivo 2025. L’assessore Iacono replica al Pd e chiarisce le norme sull’utilizzo dell’Avanzo

Ragusa, 30 aprile 2026 – Il Consiglio Comunale con il voto dei gruppi consiliari di maggioranza e dei consiglieri del gruppo misto Bitetti e Zagami, ha approvato la proposta di rendiconto 2025 della Giunta Municipale. Il rendiconto 2025 si chiude con un avanzo di euro 4.797.306,02 rispetto ai 2.052.779,91 del 2024 e 1.367.400,54 del 2023. Si è registrato un aumento della disponibilità di cassa, da 16.632.000 euro di inizio anno a 21.498.000 di fine anno. Un risultato di amministrazione record questo del 2025 e a fronte della spesa anch’essa record per servizi effettuata nel 2025 di euro 4.786.268,74 derivanti dall’applicazione dell’avanzo.

Il rendiconto 2025 dà ulteriore contezza di efficienza nella voce ‘entrate non ricorrenti’, che beneficia di un’importante attività di recupero di evasione tributaria pregressa, attraverso avvisi bonari, rateizzazioni, ravvedimenti operosi in collaborazione con i cittadini: 3.152.138,53 euro da Imu 1.400.000 euro da Tari1.500.000 euro, da canone unico 252.138,53.

Sono diminuiti i residui attivi da 106.510.403 a 82.543.907 derivanti da riscossione entrate ma anche da cancellazioni di crediti insussistenti come previsto dalla legge; quasi 1/3 dei residenti attivi è relativo al 2025. I residui passivi e quindi i pagamenti dell’Ente alle imprese e ai fornitori di servizi si sono ridotti ulteriormente da 21.138.474 euro a 20.310.067 euro ed il grado di tempestività dei pagamenti del Comune è sceso ulteriormente a 22 giorni rispetto ai 22 dell’anno precedente, con tempo medio ponderato di ritardo di 21 giorni (9 in meno del tempo soglia previsto dalla norma).

Le entrate da royalties nel 2025 sono risultati 3.003.000 euro. Il Comune di Ragusa anche per il 2025 non ha registrato alcun indicatore di deficit strutturale e tutti gli indicatori di monitoraggio previsti dalla Legge, sono positivi.

“La solidità del Comune di questi anni ci ha consentito – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – di anticipare le somme rispetto a finanziamenti certi di Stato, Regione e fondi Europei, portando così avanti importanti opere pubbliche e pagando puntualmente le imprese che li effettuano. Da 8 anni il Comune di Ragusa riesce non solo ad approvare i suoi bilanci in linea con le scadenze di legge, come solo pochissimi Comuni sono capaci di fare, ma anche ad aumentare le entrate senza aumentare i tributi locali, anzi diminuendoli gradualmente. Desidero ringraziare per questi dati eccezionali non solo l’Assessorato e tutti gli uffici finanziari dell’Ente ma l’intera macchina comunale e tutti i ragusani, che in questi numeri trovano l’efficienza e la serietà che la loro operosità e la loro onestà meritano e adesso l’amministrazione è in condizione di applicare l’avanzo per i tanti servizi che servono ai Cittadini”.

“Il rendiconto 2025 segna risultati senza precedenti, frutto dei miglioramenti che ogni anno si sono registrati, – dichiara l’assessore al Bilancio, Giovanni Iacono – sono effetti della costante azione di vigilanza finanziaria dell’Assessorato, Dirigente e degli Uffici. In politica ci sta la dialettica ma su un bilancio ci si può dividere su come spendere le somme dell’eventuale avanzo e non per mettere in discussione i ‘numeri’ e le procedura, i bilanci non sono ‘opinioni’ ma numeri oggettivi, sono redatti sul principio di veridicità e trasparenza e con rigorosi metodi stabiliti dalla norme e certificati da diversi organismi terzi e adesso e solo adesso dopo approvato (come ogni anno di risultati positivi) si potranno utilizzare le somme per manutenzioni strade, servizi ecc.. Si rimane basiti nel leggere comunicati su fantomatici ‘tesoretti’ sull’ incapacità amministrativa’ perché ‘risulta avanzo di amministrazione’ e non sono stati spesi i soldi nel 2025. Nel 2025 i soldi dell’avanzo 2025 NON si potevano spendere, si sono spesi i soldi dei precedenti avanzi vincolati e accantonati per circa 4.800.000€. Nel 2026 si spenderanno i soldi dell’avanzo 2025. Non è un’opinione, ma la Legge!”

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