Pozzallo. Un tuffo nella storia dell’automobile a stelle e strisce, c’è anche la mitica “Supercar”

Un salto nel tempo lungo oltre mezzo secolo, tra il rombo dei motori e il fascino delle “stelle e strisce”. Domenica 3 maggio, dalle 9:00 alle 12:00, piazza delle Rimembranze si trasformerà in un set cinematografico a cielo aperto per ospitare una straordinaria parata di auto d’epoca americane.

Quindici icone del design USA (tra coupé, cabriolet e berline immatricolate tra il 1957 e il 2022) saranno esposte gratuitamente al pubblico. Sarà l’occasione perfetta per ammirare da vicino i gioielli di casa Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford Mustang e Pontiac, pronti a diventare i protagonisti assoluti dei vostri scatti social.

L’evento nasce da una ricorrenza storica: il 2 maggio 1918 la Chevrolet entrava ufficialmente a far parte del colosso General Motors. Per celebrare questo anniversario, una cordata di collezionisti maltesi, guidata da Jesmond Caruana, ha scelto Pozzallo come tappa d’onore dopo il successo del tour siciliano dello scorso anno.

Tra i pezzi forti della collezione spicca una Pontiac Firebird del 1998, replica fedele della celebre KITT della serie TV Supercar. La sua storia è una testimonianza di passione pura: il proprietario, il pozzallese Salvatore Coppa, la acquistò nel 2013 in condizioni critiche. Grazie a un restauro minuzioso, curato insieme al compianto pilota di rally Aldo Malfa, l’auto è tornata a splendere, con tanto di cruscotto futuristico ricostruito artigianalmente.

“Sono orgoglioso – afferma Salvo Coppa – di portare la mia Kitt nel cuore di Pozzallo in un evento che coniuga cultura, passione motoristica e promozione del territorio. Questa esposizione non è soltanto una mostra di veicoli straordinari, ma un vero e proprio ponte culturale tra la Sicilia e la Repubblica di Malta, nato dalla sinergia con i collezionisti guidati da Jesmond Caruana. L’obiettivo della manifestazione è dimostrare come la collaborazione tra privati e istituzioni possa dare vita a manifestazioni di grande richiamo, capaci di arricchire l’offerta turistica di Pozzallo. Invitiamo tutti a partecipare domenica 3 maggio per vivere insieme questo viaggio nel tempo a stelle e strisce”.

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