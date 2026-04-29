Monterosso Almo. Il dott. Santi Benincasa pubblica su Amazon un saggio sulla “vitamina della luce”

Monterosso Almo, 29 aprile 2026 – Arriva su Amazon l’ultimo lavoro di ricerca del dott. Santi Benincasa dedicato alla vitamina D. Un saggio che porta il lettore in un viaggio tra scienza e consapevolezza, per riscoprire il ruolo centrale di questa molecola nella salute umana. Per anni la vitamina D è stata considerata una semplice alleata delle ossa. Una presenza silenziosa, confinata nei manuali di medicina. Oggi sappiamo che è molto di più. Come spiega l’autore, la vitamina D è un regolatore biologico complesso, capace di influenzare il sistema immunitario, il metabolismo, il cervello e persino i meccanismi dell’invecchiamento. Il libro parte da un dato che interroga: l’uomo vive in un mondo pieno di luce, produttrice del precursore della vitamina D, eppure è carente della stessa vitamina definita anche “vitamina della luce”. Da questo paradosso nasce la ricerca. Il lavoro del dott. Benincasa nasce da un’osservazione clinica concreta e si sviluppa come un percorso che va dalla storia della vitamina D fino ai suoi effetti più profondi sulle cellule. L’analisi passa per lo stile di vita moderno e per il rapporto sempre più fragile tra l’uomo e la luce naturale. Con un linguaggio accessibile ma rigoroso, l’autore mostra come la vitamina D non sia solo una sostanza da integrare, ma un elemento chiave nella regolazione dell’equilibrio biologico. “ Perché l’invecchiamento non è solo il tempo che passa. È il modo in cui il nostro corpo lo attraversa”, scrive Benincasa. In questo spazio, tra biologia e scelta, si apre una possibilità: quella di una nuova forma di libertà.

Un testo rivolto a chi vuole comprendere come scienza, abitudini quotidiane e rapporto con l’ambiente influenzino la qualità della vita e i processi di invecchiamento.

Salva