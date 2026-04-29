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Modica | Politica

Modica. In pagamento spettanze in occasione del Referendum costituzionale di marzo

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Modica, 29 aprile 2026 – “Sono in pagamento le somme spettanti ai componenti dei seggi elettorali per il Referendum Costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo scorsi. Ad annunciarlo il Sindaco. Dopo la firma alla determina dirigenziale 886, è stato dato mandato per la liquidazione delle somme che arriveranno direttamente sul conto di quanti hanno fornito il proprio IBAN.
Chi non ha fornito l’IBAN, potrà ricevere quanto spetta direttamente allo sportello UNICREDIT di viale Medaglie d’Oro, recando con se un documento di riconoscimento in corso di validità”

© Riproduzione riservata
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