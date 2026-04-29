  • 30 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Aprile 2026 -
Ispica | Politica

Ispica. Presentate le tre liste a supporto di Pierenzo Muraglie. Tre gli assessori designati

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 29 aprile 2026 – Oggi alle 12  sono state presentate ufficialmente le liste a supporto della candidatura a Sindaco di Ispica di Pierenzo Muraglie. Le 3 liste civiche sono “Muraglie Sindaco”, “Pensiamo Ispica” e “Libera e Forte”. Contestualmente alla presentazione dei loghi e dei nomi, sono stati indicati i tre assessori designati. Saranno Mattia Moltisanti (Lista Muraglie Sindaco), Salvatore Milana (Lista Libera e Forte) e Sonia Calabrese (Lista Pensiamo Ispica). “Un progetto civico che abbraccia tutta la società civile ispicese con un giusto mix di gioventù ed esperienza”. Così Pierenzo Muraglie ha definito la squadra che lo supporterà in questa campagna elettorale che il 24 e 25 maggio porterà Ispica ad avere una nuova amministrazione. Salvatore Milana ha una lunga esperienza politica durante la quale ha rivestito sia ruoli assessoriali che consiliari; Mattia Moltisanti è già stato consigliere comunale durante la prima sindacatura Muraglie, mentre Sonia Calabrese rappresenta una novità assoluta. “Siamo pronti a spiegare alla gente il nostro programma, a trasmettere loro le nostre proposte sempre e comunque nell’assoluto rispetto dell’avversario. Un gruppo che mette insieme più esperienze, andando anche oltre le appartenenze politiche e focalizzandoci solo sul bene della nostra Città consapevoli che c’è bisogno di tutti sempre nel rispetto reciproco e con grande umiltà. Sono estremamente soddisfatto della squadra che siamo riusciti a comporre andando oltre le appartenenze politiche mettendo la nostra comunità al primo posto”.

© Riproduzione riservata
598542

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube