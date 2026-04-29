Ispica. Presentate le tre liste a supporto di Pierenzo Muraglie. Tre gli assessori designati

Ispica, 29 aprile 2026 – Oggi alle 12 sono state presentate ufficialmente le liste a supporto della candidatura a Sindaco di Ispica di Pierenzo Muraglie. Le 3 liste civiche sono “Muraglie Sindaco”, “Pensiamo Ispica” e “Libera e Forte”. Contestualmente alla presentazione dei loghi e dei nomi, sono stati indicati i tre assessori designati. Saranno Mattia Moltisanti (Lista Muraglie Sindaco), Salvatore Milana (Lista Libera e Forte) e Sonia Calabrese (Lista Pensiamo Ispica). “Un progetto civico che abbraccia tutta la società civile ispicese con un giusto mix di gioventù ed esperienza”. Così Pierenzo Muraglie ha definito la squadra che lo supporterà in questa campagna elettorale che il 24 e 25 maggio porterà Ispica ad avere una nuova amministrazione. Salvatore Milana ha una lunga esperienza politica durante la quale ha rivestito sia ruoli assessoriali che consiliari; Mattia Moltisanti è già stato consigliere comunale durante la prima sindacatura Muraglie, mentre Sonia Calabrese rappresenta una novità assoluta. “Siamo pronti a spiegare alla gente il nostro programma, a trasmettere loro le nostre proposte sempre e comunque nell’assoluto rispetto dell’avversario. Un gruppo che mette insieme più esperienze, andando anche oltre le appartenenze politiche e focalizzandoci solo sul bene della nostra Città consapevoli che c’è bisogno di tutti sempre nel rispetto reciproco e con grande umiltà. Sono estremamente soddisfatto della squadra che siamo riusciti a comporre andando oltre le appartenenze politiche mettendo la nostra comunità al primo posto”.

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