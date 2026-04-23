Vicenda Pro Loco Modica. “Necessario fare chiarezza”. Riceviamo

In relazione ad alcune affermazioni e insinuazioni diffuse in questi giorni, anche attraverso i social network, ritengo doveroso intervenire ancora per ristabilire con chiarezza la verità dei fatti.

Le mie dimissioni dalla Pro Loco risalgono al 14 dicembre 2024 (dal direttivo dal gennaio 2023), quindi a circa sedici mesi fa e, quindi, non possono essere, in alcun modo, collegate a dinamiche o vicende attuali, come invece qualcuno ha lasciato intendere.

La decisione maturò come esito di una riflessione approfondita, fondata su elementi concreti che ho già avuto modo di rappresentare nelle sedi opportune e che restano integralmente documentati.

Non ho alcun interesse ad alimentare polemiche né a partecipare a ricostruzioni suggestive o strumentali. Ritengo tuttavia necessario difendere la trasparenza del mio percorso personale. Proprio per questo, dichiaro la mia piena disponibilità a un confronto serio, anche pubblico, sui fatti e sui contenuti, purché si svolga in un contesto di rispetto reciproco e basato su dati verificabili, non su insinuazioni.

Modica 23 aprile 2026

Carmelo Modica

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