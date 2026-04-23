Nel borgo Monterosso festa e tradizione. Tornano i Giochi Popolari in Piazza Sant’Antonio

Monterosso Almo, 23 aprile 2026 – La Festa degli Angeli 2026 si accende di divertimento e sana competizione. Domani , venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 20,00, Piazza Sant’Antonio ospiterà la serata dedicata ai Giochi Popolari, un appuntamento pensato per rievocare le tradizioni e coinvolgere l’intera comunità.

Un percorso tra i giochi di una volta . La serata proporrà un percorso composto dagli antichi giochi popolari, da affrontare a coppie. Le squadre potranno essere formate da persone dello stesso genere o di genere opposto, con l’obiettivo di riscoprire il gusto della sfida . Un’occasione per grandi e piccoli di mettersi alla prova e condividere momenti di spensieratezza. Spazio anche al ping pong . Ad arricchire il programma infatti ci sarà la finale del 1° torneo di ping pong organizzato dal Circolo Garibaldi. La sfida decisiva si svolgerà direttamente in piazza, trasformando il centro storico in un’arena sportiva.

L’evento si inserisce nel calendario della Festa degli Angeli 2026 e conferma la volontà di Monterosso Almo di valorizzare ancora una volta tradizioni e sport .

Salva