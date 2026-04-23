Modica, l’inganno del “finto carabiniere” colpisce ancora nel cuore del centro storico

MODICA, 23 Aprile 2026 – Non si ferma l’ondata di truffe ai danni degli anziani a Modica. Nei giorni scorsi si era registrata in Corso Mazzini. L’ultimo episodio, consumatosi tra i vicoli stretti del centro storico, ha visto come vittima una pensionata residente in Via Correri. Il copione, purtroppo già noto ma sempre terribilmente efficace, è quello del finto carabiniere.

I malviventi hanno agito con estrema lucidità, studiando preventivamente le abitudini della vittima. Approfittando del fatto che la donna vivesse da sola, i truffatori l’hanno contattata spacciandosi per rappresentanti dell’Arma. Con un tono autoritario ma rassicurante, hanno convinto la vittima che un suo stretto familiare fosse finito in gravi guai giudiziari o coinvolto in un incidente stradale.

Per “risolvere” la situazione ed evitare l’arresto del congiunto, i finti militari hanno richiesto il pagamento immediato di una cauzione in contanti e gioielli. La donna, colta dal panico e dal desiderio di aiutare il proprio caro, ha consegnato tutto ciò che aveva in casa.

Solo dopo che i truffatori si sono dileguati tra le stradine della zona alta, facendo perdere le proprie tracce, la malcapitata ha iniziato a nutrire i primi dubbi. Contattando i familiari, la dolorosa scoperta: non c’era stato alcun incidente e nessuno era in stato di fermo.

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