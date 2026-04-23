V edizione Festival Letterario Scenari Modica

Modica, 23 aprile 2026 – L’edizione 2026 di Scenari, il festival letterario di Modica che dal 25 giugno al 26 luglio animerà la città della Contea tutti i week end, svela i suoi primi ‘segreti’. Mentre si vanno definendo dettagli, ospiti e gli eventi a corollario che saranno presentati in conferenza stampa a fine maggio, nel giorno dedicato al Patrono di Modica, San Giorgio, si manifestano le eccellenti firme che saranno in calce all’apertura e alla chiusura di Scenari 2026.

Si aprirà il 25 giugno con un nome nobile della letteratura mondiale: Emmanuel Carrère d’Encausse. Nato a Parigi il 9 dicembre del 1957, Carrère da qualche anno, pubblica in Italia per Adelphi e ha scritto autentici capolavori della letteratura mondiale sin dal 1983, anno del suo esordio letterario con L’ami de jaguar. Ma è nel 2000 che il successo di Carrère supera ogni confine quando pubblica L’Avversario narrando la storia di Jean-Claude Romand, uomo vissuto nella menzogna che dopo aver fatto credere per 18 anni alla sua famiglia di essere un medico, decide di sopprimere la moglie, i suoi figli, i suoi genitori, tenta di uccidere l’amante e di dar fuoco alla sua casa, quando si accorge di essere stato smascherato. Da L’avversario in poi, in ogni sua opera Carrère compare come narratore presente ai fatti, scrivendo pagine radicate nella realtà come in Limonov, il suo libro più venduto, in cui la biografia romanzata del leader dissidente russo Ėduard Limonov diventa uno strumento di analisi della Russia, passando dall’URSS a Putin. Sarà lui in uno scenario di grande suggestione di Modica, ad alzare idealmente il sipario sull’edizione di quest’anno del festival letterario.

E se un nome di assoluto profilo della letteratura mondiale aprirà Scenari 2026 fra poco più di due mesi, domenica 26 luglio, sarà la musica a salutarne la quinta edizione. Il concerto con protagonista Dimartino –promosso da Scenari con l’associazione Riad– segnerà l’ultimo atto dell’evento letterario di quest’anno. Cantautore nato a Palermo 43 anni fa, per cinque anni, sino al 2024, Dimartino ha avuto una fortunata collaborazione artistica con il suo amico cantautore Colapesce con cui ha formato il duo che ottenne uno straordinario successo alla 71ª edizione del Festival di Sanremo con Musica leggerissima, arrivando al quarto posto, vincendo il Premio Lucio Dalla e ottenendo 3 dischi di platino, prima di aggiudicarsi il premio SIAE ai Power Hits Estate. Dmartino ha iniziato con i Famelika con cui nel 2009 salì sul palco del Festival del Primo Maggio a Roma. Ha collaborato, fra gli altri, con Brunori SAS ed è tra gli autori di Uomo che cade di Tredici Pietro in gara al Festival di Sanremo 2026.

Apertura e chiusura di pregio e di alto profilo per Scenari 2026. In mezzo autori e personaggi di primissimo piano del mondo della letteratura, del giornalismo e non solo; e poi tanti momenti a corollario che coinvolgeranno tutta la città nei suoi luoghi più suggestivi, tra spazi dedicati anche ai più piccoli per un grande evento che sarà svelato tra qualche settimana nei suoi dettagli…stay tuned!

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