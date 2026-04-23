Arrestato a Modica ricercato per violenza sessuale: la Polizia esegue mandato di arresto europeo

Saro Cannizzaro

MODICA / RAGUSA, 23 Aprile 2026 – Importante operazione di cooperazione internazionale per la Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso dalle autorità della Germania.

L’operazione è stata condotta congiuntamente dagli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di P.S. di Modica, che sono riusciti a porre fine alla latitanza dell’uomo sul territorio ibleo.

L’input è partito dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Grazie ai canali di cooperazione internazionale, è stata inviata una segnalazione di rintraccio per il 42enne italiano, che si era reso irreperibile in territorio tedesco per sfuggire alla giustizia.

Le indagini lampo avviate sul territorio locale dagli agenti di Ragusa e Modica hanno permesso di localizzare con precisione il nascondiglio dell’uomo, monitorare i suoi spostamenti e procedere al fermo in totale sicurezza.

Il soggetto era attivamente ricercato per un crimine di particolare gravità: una violenza sessuale commessa nel 2023 in Germania ai danni di una ragazza di soli diciassette anni.

Dopo la cattura e l’espletamento delle formalità di rito presso gli uffici di Polizia, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa. L’uomo rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa che vengano completate le procedure per l’estradizione verso la Germania, dove dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

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