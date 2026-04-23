  • 23 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Aprile 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Arrestato a Modica ricercato per violenza sessuale: la Polizia esegue mandato di arresto europeo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA / RAGUSA, 23 Aprile 2026 – Importante operazione di cooperazione internazionale per la Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso dalle autorità della Germania.

L’operazione è stata condotta congiuntamente dagli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di P.S. di Modica, che sono riusciti a porre fine alla latitanza dell’uomo sul territorio ibleo.

L’input è partito dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Grazie ai canali di cooperazione internazionale, è stata inviata una segnalazione di rintraccio per il 42enne italiano, che si era reso irreperibile in territorio tedesco per sfuggire alla giustizia.

Le indagini lampo avviate sul territorio locale dagli agenti di Ragusa e Modica hanno permesso di localizzare con precisione il nascondiglio dell’uomo, monitorare i suoi spostamenti e procedere al fermo in totale sicurezza.

Il soggetto era attivamente ricercato per un crimine di particolare gravità: una violenza sessuale commessa nel 2023 in Germania ai danni di una ragazza di soli diciassette anni.

Dopo la cattura e l’espletamento delle formalità di rito presso gli uffici di Polizia, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa. L’uomo rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa che vengano completate le procedure per l’estradizione verso la Germania, dove dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

© Riproduzione riservata
598005

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube