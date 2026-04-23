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Attualità | Ispica | Modica

Anffas Modica raddoppia: nasce a Ispica un nuovo sportello SAI per la disabilità

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Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 23 Aprlle 2026 – Un nuovo punto di riferimento per le famiglie e le persone con disabilità sbarca nel cuore di Ispica. Grazie alla disponibilità di un socio e familiare dell’associazione, l’Anffas Modica ha annunciato l’apertura di un nuovo sportello S.A.I. (Servizio Accoglienza e Informazione), un presidio dedicato all’orientamento e al supporto concreto nel complesso mondo della disabilità.

La nuova sede si trova in via Giuseppe Mazzini n. 22 a Ispica.

La forza dello sportello S.A.I. risiede nella sua natura: è un servizio “tra pari”. All’interno dello sportello, infatti, le famiglie troveranno qualcuno pronto all’ascolto, capace di comprendere criticità e timori perché genitore o familiare a sua volta. Non solo consulenza tecnica, quindi, ma un autentico sostegno empatico basato sull’esperienza condivisa.

L’obiettivo è rispondere ai bisogni e alle aspettative delle famiglie, aiutandole a navigare tra conoscenza dei diritti esigibili per non sentirsi smarriti tra leggi e regolamenti, normative vigenti con consulenza aggiornata sulla legislazione nazionale e locale, consapevolezza per formare e informare i cittadini affinché possano rivendicare con forza la propria autonomia e i propri diritti.

Il progetto S.A.I. non è una realtà isolata, ma parte di una rete capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale coordinata da Anffas. Con l’apertura della sede di Ispica, l’Anffas Modica intende implementare questo servizio di rete, rendendo le informazioni accessibili anche a chi risiede fuori dal comune modicano, promuovendo la piena inclusione sociale.

“Il Servizio S.A.I è pensato per gestire il rapporto con le famiglie, agendo sulla consapevolezza e sul sostegno autentico.”

Lo sportello di Ispica è già operativo e riceve esclusivamente su appuntamento per garantire a ogni famiglia il tempo e la riservatezza necessari.

Per appuntamenti: contattare il numero 0932 762877.

Inoltre, per chi volesse inoltrare una segnalazione o una domanda in via digitale, è possibile inviare la propria richiesta tramite i canali ufficiali dell’associazione.

Clicca questo link è fai la tua richiesta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKsC9QdfBs6b9-HX1C18-9m7ZZNgqyDlRveCd4IgOcU-pjjg/viewform?usp=heade

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