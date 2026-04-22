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Politica | Ragusa

Terminal bus e parcheggi, Calabrese(PD Ragusa): “Le soluzioni arrivano da nostra mozione in Consiglio, non dalla propaganda”

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Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 22 aprile 2026 – “Prendiamo atto dell’annuncio dell’amministrazione comunale sull’attivazione di una nuova fermata in via Giuseppe Di Vittorio, ma è doveroso ristabilire la verità dei fatti: si tratta di un risultato che nasce dall’iniziativa del Partito Democratico e dalla mozione approvata dal Consiglio comunale all’inizio di febbraio”.
Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico, Peppe Calabrese.
“L’apertura affrettata del nuovo terminal – prosegue – senza una pianificazione adeguata dei parcheggi nell’area dell’ex scalo merci, ha generato fin da subito confusione e disagi evidenti che abbiamo denunciato immediatamente indicando con chiarezza una strada: utilizzare aree già disponibili, come quelle limitrofe al PalaZama, e prevedere fermate alternative per alleggerire la pressione sullo Scalo Merci. Era scritto nero su bianco nella mozione presentata dal Partito Democratico e votata dall’Aula”.
“Qualche settimana fa – aggiunge Calabrese – gli organi di stampa raccontavano di lavoratori e studenti costretti alle cinque e mezza del mattino a lasciare l’auto lontano, sotto la pioggia. Una situazione che la maggioranza consiliare aveva avuto il coraggio di minimizzare e che oggi, improvvisamente, viene riconosciuta nei fatti. L’attivazione della fermata nel quartiere Zama va esattamente nella direzione che avevamo indicato: consentire ai pendolari di utilizzare i parcheggi già esistenti e ridurre il congestionamento del terminal. È una risposta parziale, ma concreta, che conferma la bontà delle proposte avanzate dal Partito Democratico”.
“Resta però un dato politico evidente – conclude –: si interviene solo dopo settimane di inerzia e senza mai riconoscere il ruolo di chi, come il PD, porta in Consiglio comunale le soluzioni. Non è una questione di meriti, ma di rispetto istituzionale e di serietà nei confronti della città”.

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1 commento su “Terminal bus e parcheggi, Calabrese(PD Ragusa): “Le soluzioni arrivano da nostra mozione in Consiglio, non dalla propaganda””

  1. riconosco

    un funerale. la necessita’ di non mancare all appuntamento con l ufficio Guardia di Finanzam prima volta,posteggio lasciato da un auto,ma posteggi sono multati ogni 30 minuti,un vigile non deve mancare….e pago

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