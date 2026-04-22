Stagione Balneare 2026: emessa l’ordinanza per i divieti di balneazione nel litorale di Ragusa

Ragusa, 22 aprile 2026 – In vista dell’imminente avvio della stagione balneare 2026, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha firmato l’Ordinanza Sindacale che disciplina i divieti di balneazione lungo alcuni tratti specifici della costa comunale.

Il provvedimento, adottato a tutela della salute pubblica e in conformità con le direttive regionali e nazionali, stabilisce le limitazioni che resteranno in vigore per l’intero periodo stagionale, compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2026.

In base alle disposizioni del Dipartimento Attività Sanitarie della Regione Siciliana, la balneazione è vietata nei seguenti tratti:

– Porto di Marina di Ragusa: divieto attivo per un tratto di 630 metri occupato dalle strutture portuali.

– Macchia Foresta del Fiume Irminio: divieto di balneazione per 2.300 metri a tutela dell’ecosistema ambientale dell’area protetta (Oasi naturale).

– Foce del fiume Ippari: divieto per una lunghezza di 175 metri in corrispondenza dell’immissione del corso d’acqua.

L’Amministrazione Comunale ha già disposto l’installazione della necessaria cartellonistica di divieto da parte del Settore 5 (Politiche Ambientali). Il rispetto dell’ordinanza sarà garantito dal corpo di Polizia Municipale e dalle altre forze pubbliche.

Il testo integrale dell’ordinanza, completo di tutte le coordinate geografiche WGS 84 dei punti di inizio e fine dei tratti interessati, è consultabile sull’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune di Ragusa al link https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=19645018&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio .

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