  • 22 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Aprile 2026 -
Ragusa | Sport

Torna “La Sicilia, danza Csen”. Domenica a Ragusa la sesta edizione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 22 aprile 2026 – Domenica 26 aprile il teatro Tenda di Ragusa ospiterà la sesta edizione di “La Sicilia, danza Csen”, il concorso regionale promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi, con il supporto del Comune di Ragusa, con in testa il sindaco Peppe Cassì, attraverso l’assessorato allo Sport, retto da Simone Digrandi. Una manifestazione che negli anni si è affermata come una delle principali vetrine artistiche della danza siciliana, capace di richiamare centinaia di giovani ballerini e decine di scuole provenienti da tutta l’isola.
La direzione artistica è affidata a Dario Biuso, coreografo internazionale e figura di riferimento nel panorama europeo. Accanto a lui una giuria di altissimo profilo composta da Mikhail Kaniskin, vicedirettore della John Cranko Schule di Stoccarda, Alen Bottaini, direttore della Alen Bottaini Academy, e Yvette Regueiro del Birmingham Royal Ballet. Professionisti che confermano il livello qualitativo della kermesse e la sua capacità di attrarre personalità di rilievo del mondo della danza. «La Sicilia, danza Csen è un appuntamento che cresce ogni anno – afferma il presidente Sergio Cassisi – e rappresenta un momento di grande valore formativo per i giovani danzatori, che hanno l’opportunità di confrontarsi con una giuria prestigiosa e vivere un’esperienza di crescita artistica e personale». Il sostegno del Comune di Ragusa testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso gli eventi che promuovono cultura, sport e aggregazione.
Le esibizioni inizieranno alle 9,30 e animeranno l’intera giornata, offrendo al pubblico un susseguirsi di performance che spaziano dalla danza classica alla moderna, dalla contemporanea alla composizione coreografica. Un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni e che conferma Ragusa come punto di riferimento per la danza in Sicilia.

© Riproduzione riservata
597876

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube