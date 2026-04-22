Torna “La Sicilia, danza Csen”. Domenica a Ragusa la sesta edizione

Ragusa, 22 aprile 2026 – Domenica 26 aprile il teatro Tenda di Ragusa ospiterà la sesta edizione di “La Sicilia, danza Csen”, il concorso regionale promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi, con il supporto del Comune di Ragusa, con in testa il sindaco Peppe Cassì, attraverso l’assessorato allo Sport, retto da Simone Digrandi. Una manifestazione che negli anni si è affermata come una delle principali vetrine artistiche della danza siciliana, capace di richiamare centinaia di giovani ballerini e decine di scuole provenienti da tutta l’isola.

La direzione artistica è affidata a Dario Biuso, coreografo internazionale e figura di riferimento nel panorama europeo. Accanto a lui una giuria di altissimo profilo composta da Mikhail Kaniskin, vicedirettore della John Cranko Schule di Stoccarda, Alen Bottaini, direttore della Alen Bottaini Academy, e Yvette Regueiro del Birmingham Royal Ballet. Professionisti che confermano il livello qualitativo della kermesse e la sua capacità di attrarre personalità di rilievo del mondo della danza. «La Sicilia, danza Csen è un appuntamento che cresce ogni anno – afferma il presidente Sergio Cassisi – e rappresenta un momento di grande valore formativo per i giovani danzatori, che hanno l’opportunità di confrontarsi con una giuria prestigiosa e vivere un’esperienza di crescita artistica e personale». Il sostegno del Comune di Ragusa testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso gli eventi che promuovono cultura, sport e aggregazione.

Le esibizioni inizieranno alle 9,30 e animeranno l’intera giornata, offrendo al pubblico un susseguirsi di performance che spaziano dalla danza classica alla moderna, dalla contemporanea alla composizione coreografica. Un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni e che conferma Ragusa come punto di riferimento per la danza in Sicilia.

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