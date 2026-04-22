  • 22 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Aprile 2026 -
Attualità

10eLotto, in Sicilia vincite per 28mila euro, anche a Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Il concorso del 10eLotto di martedì 21 aprile ha sorriso alla Sicilia, con vincite per un totale di 28mila euro. Presso l’esercizio in Piazza Carlo Alberto a Catania e nel punto vendita in Viale Leonardo da Vinci a Palermo, infatti, sono state registrate due vincite da 10mila euro ciascuna, la prima con un 7 Extra e la seconda con un 8. Come riporta Agipronews, a queste si aggiunge una vincita da 8mila euro presso il punto vendita situato nella Strada Statale 115 a Vittoria, con un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,26 miliardi da inizio anno.

© Riproduzione riservata
597880

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube