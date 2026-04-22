Operativo il piano dei controlli sul Cioccolato di Modica IGP

Modica, 22 aprile 2026 – Nell’ambito della consolidata e codificata collaborazione tra i Consorzi di tutela delle DOP e IGP e l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), finalizzata alle attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle denominazioni protette, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) ha approvato in data 27 marzo il Programma dei Controlli relativo al Cioccolato di Modica IGP per l’anno 2026. Il programma è stato predisposto congiuntamente dall’Ufficio Territoriale ICQRF Sicilia e dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, riconosciuto con Decreto n. 294 del 5 dicembre 2024.

Il Consorzio, in coerenza con le funzioni attribuite, è incaricato dello svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, per la tutela della IGP Cioccolato di Modica, e provvede direttamente alla nomina degli agenti vigilatori iscritti nell’Albo Nazionale pubblicato sul sito del MASAF.

L’attività di vigilanza ha come obiettivo la garanzia della piena conformità del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, assicurando al contempo la protezione della denominazione registrata contro ogni forma di uso improprio, evocazione, imitazione o indicazione ingannevole, ai sensi della normativa europea vigente. Rientra nelle attività di controllo anche la verifica dell’utilizzo corretto della denominazione nell’etichettatura, nella presentazione e nella comunicazione commerciale dei prodotti derivati o trasformati.

Le verifiche previste nel 2026 interesseranno la fase di commercializzazione su tutto il territorio nazionale, incluso il prodotto oggetto di e-commerce, e saranno svolte secondo criteri di imparzialità e obiettività.

La selezione dei soggetti da sottoporre a verifica avverrà sulla base di criteri di rischio, con particolare riferimento alla distribuzione territoriale e alle modalità di commercializzazione.

Tutti i prodotti, sia comparabili che no, ove utilizzino denominazioni, segni o marchi idonei a evocare, imitare o usurpare la denominazione registrata “Cioccolato di Modica IGP” possono essere oggetto di verifica.

Gli agenti vigilatori del Consorzio ,regolarmente iscritti nell’Albo nazionale pubblicato sul sito del MASAF, svolgeranno le attività di controllo sul territorio. Qualora nel corso delle verifiche emergano ipotesi di reato, gli stessi provvederanno alla redazione e trasmissione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria competente, informando contestualmente l’Ufficio Territoriale ICQRF Sicilia.

Qualora dovessero emergere irregolarità o indizi di comportamenti illeciti, le attività ispettive potranno essere estese all’intera filiera produttiva, compresa la fase di produzione, in coordinamento con l’Ufficio territoriale ICQRF Sicilia. Gli agenti vigilatori del consorzio inoltre, ove necessario, potranno eseguire attività ispettive congiunte con ICQRF per far fronte a situazioni particolari.

Accanto alle attività di controllo sul territorio, è previsto anche un costante monitoraggio del web, finalizzato all’individuazione di eventuali comunicazioni commerciali o pubblicitarie non conformi, incluse pratiche ingannevoli o evocative della denominazione protetta. In caso di irregolarità riscontrate su siti esteri o piattaforme di commercio elettronico, il Consorzio provvederà a trasmettere le relative segnalazioni, corredate da evidenze documentali, all’Ufficio Territoriale ICQRF Sicilia, che attiverà le procedure di competenza.

Il Consorzio trasmetterà inoltre entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto delle attività di vigilanza svolte, attraverso la specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN.

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