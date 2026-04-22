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Caso Pro Loco Modica APS: Carmelo Modica prende le distanze e chiarisce la sua posizione

Il cofondatore interviene con una nota ufficiale dopo le comunicazioni della ProModica 1977: "Proposte rimaste inascoltate, mi sono già dimesso da tempo"
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MODICA, 22  Aprile 2026 – Si solleva un nuovo polverone attorno alla gestione della Pro Loco Modica APS. Con una dichiarazione netta e formale, Carmelo Modica (foto), cofondatore del sodalizio, ha voluto rimarcare la propria totale estraneità rispetto all’attuale fase di stallo dell’associazione, definendo la situazione “ben più grave” di quanto finora emerso.

La nota di Carmelo Modica arriva in risposta a quanto precedentemente diffuso dalla ProModica 1977 riguardo alla limitata attività istituzionale dell’ente. Un declino che, secondo il cofondatore, non sarebbe figlio del caso ma di una gestione sorda ai tentativi di rilancio.

“Intendo prendere formalmente le distanze da ogni responsabilità in merito a tale situazione”, scrive Modica, precisando di aver tentato a più riprese di invertire la rotta.

A tutela della propria immagine professionale e personale, l’interessato ha scritto al sindaco  per precisare alcuni punti fondamentali: “Sono state avanzate numerose proposte operative, tutte formalizzate per iscritto, per avviare attività concrete.  Per superare l’inerzia, erano stati interpellati anche enti istituzionali sovraordinati, ma senza esito”. 

Modica lamenta un persistente silenzio che avrebbe colpito non solo lui, ma anche il compianto prof. Giuseppe Ascenzo.

Proprio a causa di questo muro di gomma, Carmelo Modica ha spiegato di aver intrapreso una strada senza ritorno: prima le dimissioni dal Consiglio Direttivo e, successivamente, l’addio definitivo alla compagine sociale dell’associazione.

Una presa di posizione che getta una luce critica sulla governance della Pro Loco, evidenziando una frattura interna che sembra ormai insanabile e che priva la città di uno strumento operativo fondamentale per la promozione turistica.

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