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Cronaca | Ragusa

Ragusa, fiamme nella notte in Via dei Mirti: distrutta un’auto

Momenti di apprensione nella parte alta della città. L'incendio ha divorato la parte anteriore di una Fiat; sul posto i Vigili del Fuoco
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RAGUSA, 22 Aprile 2026 – Notte di fuoco nella parte alta del capoluogo ibleo. Un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è divampato in Via dei Mirti, distruggendo un’autovettura in sosta.

Il rogo ha interessato una Fiat, le cui fiamme si sono sprigionate con violenza avvolgendo rapidamente l’abitacolo. Ad avere la peggio è stata la parte anteriore del veicolo, rimasta completamente carbonizzata. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ragusa ha evitato che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente o coinvolgere i mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone. Sebbene l’episodio resti ancora tutto da decifrare nei dettagli, i primi rilievi effettuati dai soccorritori sembrano propendere per la matrice accidentale.

Resta comunque alta l’attenzione delle autorità per escludere con certezza eventuali responsabilità diverse o guasti meccanici specifici. La zona, una volta messe in sicurezza le carcasse del veicolo, è tornata alla normale viabilità nelle prime ore del mattino.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
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