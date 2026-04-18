Modica Alta diventa la Capitale del Cacao: dal 30 Aprile al via “IN ARTE IL CACAO”

MODICA – Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, il barocco di Modica Alta non sarà solo una scenografia, ma il cuore pulsante di una rivoluzione culturale. Tra il quartiere del Pizzo Belvedere e l’area di San Giovanni, nasce la prima edizione di “IN ARTE IL CACAO – Culture gastronomiche nel Val di Noto”.

Non si tratta della “solita” fiera del dolce, ma di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana e intellettuale che eleva il cacao a protagonista di un viaggio millenario. L’obiettivo? Raccontare il Cioccolato di Modica IGP non come punto di arrivo, ma come l’esito di una storia fatta di terra, mani e contaminazioni globali.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Associazione Mani in Arte e l’agenzia Condire Digitale, abiterà luoghi iconici come via Pizzo, la maestosa Scalinata di San Giovanni e Palazzo San Giovanni, trasformandoli in laboratori a cielo aperto.

“Siamo abituati a parlare di cioccolato, ma parlare di cacao è tutt’altra cosa”, spiega Innocenzo Pluchino, presidente di Mani in Arte. “È una spezia straordinaria da esplorare nella cucina salata, nella pasticceria e negli abbinamenti con il territorio. È un legame che unisce le comunità del Sud America e dell’Africa a quella di Modica.”

Il festival è anche un omaggio alla storia: a dieci anni dalla sua scomparsa, l’evento ricorderà Franco Ruta, l’uomo che per primo intuì il potenziale culturale di Modica. Per l’occasione, sarà presente anche Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate, a sottolineare il legame profondo tra la città siciliana e i grandi network internazionali del cacao.

Il palinsesto è denso di appuntamenti di respiro internazionale:

Filiera Etica: Collegamenti in diretta con Julien Simonis (Cacao of Excellence) e Maria Fernanda Di Giacobbe (Venezuela) per discutere di sostenibilità e dignità del lavoro.

Lectio Magistralis: Gli interventi del maestro Corrado Assenza e dello studioso Alberto Grandi .

Fine Dining: Il 30 aprile, un convivio d’eccezione con chef del calibro di Accursio Craparo e Carmelo Chiaramonte , che presenteranno il cacao come spezia protagonista dei piatti salati.

Wine & Chocolate: Incontri curati dalla Strada del Vino del Val di Noto per abbinamenti inediti tra i grandi rossi locali e le masse di cacao.

inNon mancherà lo spettacolo: la scrittrice Viola Ardone aprirà le serate sulla Scalinata di San Giovanni, mentre il 2 maggio sarà il turno del concerto di Antonio Modica. Il quartiere sarà inoltre animato da uno Street Food District e da laboratori artistici e sportivi per bambini curati dalla Cooperativa L’Arca, rendendo l’evento un’esperienza inclusiva per le famiglie.

In sintesi: i luoghi dell’evento

Luogo Attività principali Via Pizzo Mostra mercato e Street Food District Scalinata San Giovanni Grandi talk, presentazioni letterarie e live musicali Palazzo San Giovanni Laboratori di degustazione e convegni internazionali Quartiere Pizzo Attività ludico-sportive per bambini e ragazzi

IN ARTE IL CACAO promette di essere l’evento dell’anno per il Val di Noto: un ponte tra la tradizione millenaria di una spezia e il futuro di una città che continua a reinventarsi.

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