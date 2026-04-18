Basket. Ultima in casa della regular season: la Virtus Ragusa attesa dal derby con Messina

Ragusa, 18 aprile 2026 – Ultima gara casalinga della regular season per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che domenica alle 19, al PalaPadua, affronterà la Basket School Messina in un passaggio importante di questo finale di stagione. A due giornate dalla conclusione della regular season, la squadra di coach Massimo Di Gregorio è in lotta sia per il secondo sia per il terzo posto. La Virtus arriva all’appuntamento dopo il k.o. di Matera, un passaggio che il tecnico invita a trasformare subito in occasione di crescita.

“Veniamo da una sconfitta pesante a Matera – commenta Di Gregorio – e credo debba servirci per capire che da qui alle prossime settimane bisogna lavorare meglio e con maggiore intensità. Messina è una squadra difficile da affrontare, intensa, che mette le mani addosso, che ha uno spirito combattivo, e noi dovremo farci trovare pronti. È chiaro che l’obiettivo, in questo finale di stagione, è mantenere la terza posizione. Dobbiamo fare la nostra parte e ritrovare le cose essenziali che servono per esprimerci bene, a cominciare dallo spirito che deve contraddistinguerci. I playoff sono sempre una lotteria, ma il campionato ci insegna che non esistono partite scontate e che risultati inattesi possono capitare a tutti. La bravura sta nel tenere alta l’intensità anche durante la settimana, nel trovare continuità nel rendimento e nell’approccio alla partita: è quello che ci è mancato a Matera”.

Messina si presenta a Ragusa con un bilancio di 14 vittorie e 12 sconfitte ed è attualmente settima, appaiata a Monopoli, in piena corsa per un posto nei playoff. Squadra fisica, intensa, ha nei suoi principali riferimenti offensivi Giordano Chakir (15 punti di media e oltre 7 rimbalzi a gara), Warden (14,2 punti) e Vinciguerra (15,9). Tre giornate fa ha battuto in casa la Viola Reggio Calabria, confermando la propria pericolosità soprattutto davanti al pubblico amico. Fuori casa, invece, il rendimento è stato meno brillante: lontano dal PalaTracuzzi la Basket School non vince dal novembre 2025, quando si impose sul campo di Mola. All’andata, però, Messina riuscì ad avere la meglio sulla SuperConveniente per 90-89, al termine di una gara decisa dai 23 punti di Chakir. A Ragusa non bastò allora mandare cinque giocatori in doppia cifra, in una sfida tirata e risolta solo nei possessi finali.

Per la Virtus, le ultime due giornate serviranno a definire il piazzamento nella griglia playoff. I ragusani hanno due punti da recuperare alla Viola: per chiudere al secondo posto dovrebbero vincere entrambe le gare restanti e sperare in due passi falsi dei calabresi. In alternativa, resta apertissima la sfida con Dinamo Brindisi per la terza posizione: le due squadre sono attualmente appaiate a quota 36 punti, ma Ragusa può contare sul vantaggio della differenza canestri negli scontri diretti. La gara tra SuperConveniente Virtus Ragusa e Basket School Messina sarà trasmessa anche in live streaming, al costo di 3 euro, sul sito www.virtusragusabasket.it. A dirigere l’incontro saranno Daniele Barbagallo di Acireale e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto.

Salva