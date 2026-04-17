Centro Storico: tavolo tecnico subito, Consulta con poteri veri. E sabato la campagna “Il PD ascolta Modica” torna

MODICA, 17 Aprile 2026 – Il dibattito sul futuro del cuore pulsante della città non deve restare un episodio isolato. È questo il messaggio lanciato dal Partito Democratico di Modica all’indomani del Consiglio Comunale aperto dedicato al Centro Storico, un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, commercianti e associazioni.

Nonostante il giudizio positivo sulla partecipazione civile, il Segretario cittadino Francesco Stornello solleva una questione di metodo ritenuta urgente per trasformare le “buone intenzioni” in azioni di governo concrete.

«Ribadiamo con forza la proposta di istituire immediatamente un Tavolo Tecnico coordinato dalla Sindaca e, in tempi rapidi, la Consulta permanente per il Centro Storico», dichiara Stornello.

L’obiettivo è creare una cornice istituzionale stabile, basata sull’articolo 33 dello Statuto comunale, che sia dotata di reali poteri di proposta e programmazione. Secondo il PD, senza questo strumento il rischio è quello di una frammentazione delle proposte tra i vari attori (Confcommercio, CNA, Comitati e parrocchie), destinata a generare confusione anziché soluzioni.

Sulla stessa linea il consigliere comunale Giovanni Spadaro, che sottolinea la necessità di una visione d’insieme che coinvolga professionisti del settore come urbanisti, economisti e sociologi.

«Il Centro Storico non si rilancia a colpi di iniziative episodiche», spiega Spadaro. «Serve un Piano Strategico che affronti contemporaneamente la desertificazione abitativa, commerciale e amministrativa. La Consulta deve essere il luogo in cui far confluire l’apporto di tutte le realtà che in queste settimane hanno fatto sentire la propria voce».

L’impegno del partito prosegue anche fuori dal Palazzo, attraverso la campagna itinerante “Il PD ascolta Modica”, che ha già toccato diversi quartieri, dalle zone balneari alle case IACP.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 18 aprile, alle ore 10:00, a Modica Alta. La delegazione dem, guidata da Stornello, dal Vicesegretario Carmelo Blanco e dal consigliere Spadaro, partirà dal Bar Pulino (nei pressi della chiesa di Santa Maria di Gesù) per una passeggiata che si snoderà fino al quartiere “Cunsulu”.

«Modica Alta è il primo dei quartieri storici ad aver sofferto il morso della desertificazione», conclude Stornello. «Rappresenta un osservatorio prezioso per capire dove rischia di scivolare anche Modica Bassa se non si interviene subito e bene. Saremo lì per raccogliere le esigenze e i progetti di chi vive questa realtà ogni giorno».

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