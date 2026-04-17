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Gasolio agricolo usato per i mezzi pesanti: sequestro e denunce della Guardia di Finanza a Vittoria

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VITTORIA, 17 Aprile 2026 – Un giro di carburante agevolato utilizzato illecitamente per fini industriali è stato scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa. L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Vittoria nell’ambito dei controlli sulla filiera dei prodotti energetici, ha portato al sequestro di 3.000 litri di gasolio agricolo e alla denuncia di cinque persone alla Procura della Repubblica di Ragusa.

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo economico del territorio. I finanzieri hanno sorpreso in flagrante il tentativo di una cessione illegale di gasolio tra un’azienda agricola e una società attiva nel settore del calcestruzzo e movimento terra, entrambe operanti nell’area ipparina.

L’ispezione si è poi estesa ai locali della ditta di costruzioni, dove sono state rinvenute due cisterne contenenti ulteriore carburante agevolato. Le verifiche tecniche hanno inoltre confermato che tutti gli autocarri e le macchine operatrici dell’azienda utilizzavano indebitamente il prodotto destinato esclusivamente all’agricoltura.

Il gasolio agricolo gode di un’accisa ridotta e di un’IVA agevolata al 10%, ma il suo impiego è strettamente vincolato alle attività del settore primario. L’uso improprio per l’autotrazione industriale permette un risparmio illecito sui costi di gestione, configurando un danno per le entrate dello Stato e una forma di concorrenza sleale verso le imprese oneste.

Oltre al sequestro del carburante, i responsabili sono stati denunciati per sottrazione al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e mancanza del certificato di prevenzione incendi, con conseguenti rischi per la sicurezza dei locali aziendali.

Mentre il procedimento penale farà il suo corso (fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva), la Guardia di Finanza ha avviato gli accertamenti fiscali per quantificare l’esatto ammontare dei tributi evasi, operazione propedeutica alla successiva riscossione.

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