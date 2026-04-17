IACP Ragusa, Giovanni Moscato si insedia come Commissario: «Manutenzione e ascolto le mie priorità»

RAGUSA, 17 Aprile 2026 – Passaggio di consegne ai vertici dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Ragusa. Giovanni Moscato si appresta a insediarsi ufficialmente nel ruolo di Commissario, succedendo a Paolo Santoro, con un mandato chiaro: tutela del diritto alla casa e presenza costante sul territorio.

La nuova linea: ascolto e sopralluoghi

Moscato ha espresso profonda gratitudine per la nomina, sottolineando l’importanza del lavoro svolto da chi lo ha preceduto e tracciando la rotta per i prossimi mesi. La sua gestione, in attesa della costituzione del Consiglio d’Amministrazione, partirà da un contatto diretto con gli immobili e con chi li abita.

«La prima fase operativa sarà dedicata ai sopralluoghi per la verifica degli immobili e per incontrare gli assegnatari», ha dichiarato il neo-commissario. «È fondamentale ascoltare le loro richieste e proposte, così come avviare sinergie costruttive con i sindaci per tutelare i cittadini e rispondere alle esigenze del territorio».

Manutenzione e legalità

L’impegno di Moscato si concentrerà su due pilastri tecnici: la manutenzione degli edifici e la capacità di intercettare finanziamenti per lo sviluppo del patrimonio immobiliare. Un tema, quello della gestione degli alloggi popolari, che si intreccia inevitabilmente con la sicurezza e il decoro urbano.

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