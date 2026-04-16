Ginnastica Aerobica: al campionato Gold, Silver eccellenze Interregionale risultati lusinghieri per la Motyka Modica

Modica, 16 aprile 2026 – Molte qualificazioni per la fase nazionale e prestazioni che lasciano ben sperare per il futuro.

Sono questi i risultati ottenuti dagli atleti della Motyka Modica al campionato Interregionale di Aerobica, Gold, Silver Eccellenze, che si sono disputati a Pomigliano d’Arco.

Il sodalizio modicano, ha raccolto diversi podi, grazie a prestazioni di rilievo, che i ginnasti hanno preparato nei minimi dettagli insieme alla loro istruttrice Mariastella Vittorio.

Nel campionato di Aerostep, nella categoria Junior A, per la Motyka Modica è arrivato il secondo posto con Asia Agosta, Sophie Barone,Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica.

Risultati interessanti arrivano anche dal Campionato Silver Eccellenze individuale, dove, nella categoria Junior A, Emily Modica si è classificata al quinto posto, Sophie Barone al dodicesimo e Asia Frasca al diciannovesimo, mentre Karol Pellegrino e Sarah Polino hanno conquistato un buon nono posto nella Coppia Conforme categoria Allieve.

Ottimo quinto posto per Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica, nella categoria Trio Junior A.

La Motyka Modica sale sul podio nella categoria Gruppo Junior A, grazie al secondo posto ottenuto da Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica.

Piazza d’onore anche nel campionato Gold Individuale nella categoria Allievi, con Serena Vicari.

Gradino più alto del podio, invece, per Giulia Cappello e Samuele Iemmolo nella categoria Coppia Junior B. Giulia Cappello, inoltre, chiude in decima posizione nella categoria Individuale Junior B. Nella stessa categoria, ma nel maschile, infine, Samuele Iemmolo sale sul gradino più alto del podio.

“E’ stato un campionato Interregionale ricco di emozioni e di grandi soddisfazioni – spiega Arianna Melilli – nonostante nelle trasferte non riusciamo quasi mai a stare accanto alle nostre ginnaste che hanno come punto di riferimento, la loro insegnate Mariastella Vittorio, che dobbiamo ringraziare per come si spende per la nostra società e soprattutto con la dedizione che mette. A lei vanno i complimenti anche di tutto lo staff. Purtroppo – continua – per le realtà siciliane questo tipo di trasferte comportano sforzi enormi e non solo a livello economico e questo ci penalizza tantissimo, quindi ci accontentiamo di festeggiare anche con una semplice video chiamata le nostre atlete che ,quasi tutte sono riuscite a salire sul podio. È stato bellissimo anche vedere e sentire i loro genitori urlare a squarcia gola il nome Motyka. Siamo fieri anche di loro che ci hanno sostenuto e hanno reso possibile ottenere qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Ora – conclude Arianna Melilli – torniamo subito ad allenarci in palestra per preparare e affrontare il Nazionale con l’obiettivo di continuare a divertirci tutti insieme e magari con la speranza di ottenere anche nella fase più importante qualche medaglia”.

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