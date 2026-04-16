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Gilda-Unams Ragusa, rinnovati gli organi provinciali: ampia partecipazione al congresso di Modica

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Modica, 13 aprile 2026 – Si è svolto presso l’I.C. “Raffaele Poidomani” il Congresso Provinciale della Federazione Gilda-Unams di Ragusa, che ha visto la partecipazione di tutti i 29 delegati aventi diritto, confermando un’ampia e significativa adesione.
Accertata la piena validità dell’assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri, i lavori sono stati aperti dalla relazione del Coordinatore uscente, Giovanni Iacono, che ha tracciato un bilancio dell’attività sindacale e delle prospettive future, suscitando un dibattito partecipato tra i presenti.
A seguire si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo degli organi statutari.
Eletto il nuovo Consiglio Provinciale, composto da 13 membri: Orazio Puglisi, Daniela Conti, Vincenzo Figura, Giuseppina Galati Formaggio, Giovanni Iacono, Maria Savarino, Paola Trimarchi, Carmelo Salvatore Garofalo, Piero Giovanni Falla, Antonino Restivo, Giovanni Viola, Rosario Meli e Marisa Scivoletto.
Rinnovati anche il Collegio dei Sindaci (Giovanni Peligra, Pietro Di Gabriele, Maria De Caro; supplenti Marianna Cannizzaro ed Edoardo Fiore) e il Collegio dei Probiviri (Carmelo La Porta, Gianfranco Garofalo, Valeria Falla; supplenti Benedetto Corrao e Fabio Biagio Fidone).

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