Vittoria legale per un comune Ibleo. Revocato il decreto ingiuntivo di Edison Energia

RAGUSA, 15 Aprile 2026 – Un importante Comune della provincia di Ragusa incassa una significativa vittoria giudiziaria in materia di forniture energetiche. Il Tribunale di Ragusa, con una recente sentenza emessa nel procedimento n. 1/2020 RG, ha accolto integralmente l’opposizione presentata dal Comune (difeso dallo Studio Legale Nicosia), revocando il decreto ingiuntivo ottenuto da Edison Energia spa per somme ingenti legate alla somministrazione di energia elettrica.

La sentenza non solo annulla il debito richiesto, ma condanna la società fornitrice al pagamento delle spese legali in favore dell’Ente locale.

Il punto cardine della decisione risiede nel valore probatorio dei documenti contabili. Sebbene la legge consenta l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla base delle sole fatture, la situazione cambia radicalmente quando l’utente (in questo caso il Comune) presenta opposizione.

Secondo quanto stabilito dal Giudice di Ragusa, in linea con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenze n. 23699/2016, n. 15332/2015, n. 17050/2011): “La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa ma, nell’eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito.”

In presenza di una contestazione specifica, l’onere della prova ricade sulla società fornitrice, che deve dimostrare il credito attraverso i mezzi di prova ordinari, non potendo limitarsi a produrre le proprie bollette.

L’opposizione dello Studio Legale Nicosia ha fatto leva su diversi profili critici che hanno portato al successo giudiziale: le bollette sono state contestate sia sotto il profilo della correttezza formale che della loro effettiva notifica. È stata eccepita l’operatività della prescrizione quinquennale, rendendo inesigibili i crediti risalenti nel tempo.

Sono stati rilevati svariati vizi nel calcolo delle tariffe applicate.

Questa pronuncia non è un caso isolato, ma si inserisce in una più ampia strategia intrapresa dall’Amministrazione Comunale. L’Ente ha scelto di sottoporre a un rigoroso vaglio giudiziale molteplici rapporti di somministrazione e fatture emesse da diverse società energetiche.

L’attività difensiva guidata dall’Avv. Giuseppe Nicosia ha così permesso di tutelare il bilancio dell’Ente locale, evitando il pagamento di somme non dovute e garantendo un risparmio fondamentale di risorse pubbliche che restano così a disposizione della cittadinanza.

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