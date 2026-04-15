Sanità e sociale, domani il vertice per le ‘dimissioni protette’: Modica, l’Assessore Spadaro coordina l’assistenza per 125 pazienti

MODICA, 15 Aprile 2026 – Si terrà domani, 16 aprile alle 15:30, presso la sede dell’ASP 7 di Ragusa, un incontro decisivo per la gestione della fragilità nel Distretto Sanitario 45. Al centro del tavolo tecnico ci sono le “dimissioni protette”, un servizio di continuità assistenziale che mira a non lasciare soli i pazienti nel delicato passaggio dall’ospedale al ritorno a casa.

L’Assessore alle Politiche Sociali di Modica, Concetta Spadaro, sottolinea l’importanza del coordinamento tra gli enti per attivare nell’immediato le prestazioni previste.

L’obiettivo dell’incontro, stabilito due giorni fa in sede di Comitato dei Sindaci, è quello di definire i dettagli operativi tra l’Azienda Sanitaria e i comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo. Destinatari del servizio sono 125 beneficiari del territorio: persone fragili o non autosufficienti che, dopo la dimissione, necessitano di cure infermieristiche, supporto sociale e assistenza domiciliare.

Il piano prevede un supporto completo che include l’assistenza domiciliare (ADI) e il monitoraggio clinico costante, il supporto nelle attività quotidiane e disbrigo di pratiche burocratiche, la fornitura di ausili e, laddove necessario, la consegna di pasti caldi a domicilio.

L’urgenza del vertice è legata anche alla necessità di accelerare l’iter burocratico in vista della chiusura del progetto legato ai fondi PNRR, fissata per il prossimo 30 giugno. L’iniziativa ha beneficiato di un finanziamento di 330.000 euro, risorse fondamentali per garantire i LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali).

Le ‘dimissioni protette’ non sono solo un atto amministrativo, ma una misura di prevenzione: servono a evitare nuovi ricoveri impropri e a sostenere concretamente le famiglie nei 60 giorni successivi alla dimissione.

“Si tratta di soggetti fragili, costantemente monitorati nei loro bisogni dal nostro assessorato ai Servizi sociali,” spiega l’assessore Concetta Spadaro, ribadendo come l’obiettivo primario rimanga il miglioramento della qualità della vita quotidiana per chi vive condizioni di invalidità temporanea o permanente.

Con il vertice di domani, il Distretto 45 punta a rendere la rete di protezione sociale sempre più integrata e tempestiva, garantendo un “rientro a casa” sicuro e assistito.

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