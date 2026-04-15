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Politica | Vittoria

Vittoria. Il Consiglio comunale approva variazione di bilancio con adeguamento dei contratti di lavoro

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Vittoria, 15 aprile 2026 – Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha approvato una variazione di bilancio, un atto che rende giustizia ai lavoratori dell’Ente. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’adeguamento contabile resosi necessario anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo contratto CCNL degli enti pubblici, prevedendo la copertura finanziaria per circa 800 mila euro destinati all’adeguamento contrattuale dei dipendenti e dei dirigenti comunali.
Il Vice Sindaco Giuseppe Fiorellini ha dichiarato:“ È un’azione di governo che supera la logica della sopravvivenza finanziaria e punta all’investimento, a partire dal riconoscimento dei diritti contrattuali dei lavoratori”.
Il Sindaco Francesco Aiello ha aggiunto: “È questo il modo di lavorare portiamo avanti: responsabilità e attenzione concreta ai bisogni della comunità. Ringrazio tutti i Consiglieri comunali per l’ottimo lavoro svolto e per il senso di responsabilità dimostrato”.

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