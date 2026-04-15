Ragusa. Accendere la luce sull’endometriosi: conoscenza e prevenzione per la salute delle donne

In occasione della Giornata nazionale della salute della Donna, la Consulta Femminile del Comune di Ragusa promuove, insieme all’Associazione “Oltre ogni silenzio” e in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità, un’importante iniziativa di informazione e sensibilizzazione dal titolo “Endometriosi e genetica – Un percorso di consapevolezza”, in programma il prossimo 22 aprile alle ore 18.00 presso il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”.

L’incontro nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su una patologia ancora troppo spesso sottovalutata e diagnosticata in ritardo, che incide profondamente sulla qualità della vita di moltissime donne. Parlare di endometriosi significa infatti affrontare non solo un tema sanitario, ma anche sociale e culturale, che richiede maggiore conoscenza, attenzione e consapevolezza.

La Consulta Femminile, da sempre impegnata nella promozione dei diritti e del benessere delle donne, si fa promotrice di un momento di confronto aperto alla cittadinanza, mettendo al centro il valore della prevenzione e della diagnosi precoce come strumenti fondamentali per migliorare la qualità delle cure e della vita.

L’iniziativa si realizza in collaborazione con l’Associazione “Oltre ogni silenzio” e vede il coinvolgimento dell’ASP di Ragusa, a testimonianza dell’importanza di una sinergia tra istituzioni e mondo sanitario per affrontare in modo efficace le sfide legate alla salute femminile.

Interverranno esperte del settore che offriranno un contributo multidisciplinare: dalla genetica alla ginecologia, dalla nutrizione al supporto psicologi, co, per restituire una visione completa e integrata del percorso di cura.

“Le istituzioni – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Elvira Adamo – hanno il dovere di dare visibilità a tutte quelle condizioni che troppo spesso restano invisibili, come l’endometriosi. Una patologia che incide profondamente sulla vita quotidiana, sulle relazioni e sulla dignità di tante donne. È nostro compito mettere in campo azioni affinché nessuna donna si senta sola e isolata, promuovendo informazione, prevenzione e ascolto. Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di vicinanza e di impegno, ma anche un invito collettivo a costruire una comunità più consapevole, empatica e attenta alla salute delle donne”.

“Parlare di endometriosi – dichiara la Presidente della Consulta Femminile, Gianna Miceli – significa rompere un silenzio che per troppo tempo ha accompagnato il vissuto di tante donne. Come Consulta sentiamo la responsabilità di promuovere conoscenza e consapevolezza, perché solo attraverso l’informazione si può arrivare a diagnosi più tempestive e a una presa in carico più adeguata. Questa iniziativa rappresenta per noi un passo importante in un percorso più ampio di attenzione alla salute delle donne, che deve diventare sempre più centrale nelle politiche pubbliche”.

“Come Associazione “Oltre ogni silenzio” – dichiara la Presidente Morena Licitra – lavoriamo ogni giorno per dare voce a chi troppo spesso resta inascoltata. L’endometriosi è una patologia che porta con sé dolore, ma anche solitudine e incomprensione. Iniziative come questa sono fondamentali per costruire una rete di informazione, supporto e consapevolezza, affinché nessuna donna si senta più sola nel proprio percorso”.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni locali e del sistema sanitario, a conferma di un impegno condiviso volto a rafforzare le politiche di prevenzione e tutela della salute.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per informarsi, confrontarsi e contribuire a costruire una maggiore consapevolezza su una patologia che riguarda da vicino la vita di tante donne.

Per informazioni: Consulta Femminile del Comune di Ragusa:

consultacomunalefemminile@comune.ragusa.it

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