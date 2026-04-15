Saranno esumate le salme del reparto 15 dal cimitero di Scicli

SCICLI, 15 Aprile 2026 – A partire dal 2 maggio 2026, avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate presso il Reparto 15 del cimitero monumentale cittadino. L’amministrazione specifica che l’intervento sarà eseguito a titolo completamente gratuito per le famiglie coinvolte.

In occasione di queste procedure, i familiari dei defunti avranno la possibilità di scegliere la destinazione dei resti mortali dei propri congiunti. Questi potranno essere tumulati all’interno di loculi già in concessione oppure trasferiti in apposite cellette ossario, da acquisire tramite una nuova concessione dietro specifica richiesta. Qualora i familiari non esprimano alcuna preferenza o non presentino istanza, il Comune procederà d’ufficio, come previsto dal regolamento, a depositare i resti nell’ossario comune.

Al fine di garantire il pieno rispetto delle volontà dei parenti, l’ente invita formalmente gli interessati a recarsi presso gli uffici comunali prima dell’inizio delle operazioni. Questo passaggio preventivo è necessario per disporre sulla destinazione finale dei resti ed evitare il deposito automatico nell’ossario comune, permettendo così una gestione accurata e condivisa delle procedure cimiteriali.

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