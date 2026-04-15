Sangue nella notte a Ispica: 25enne accoltellato alla gola, è gravissimo

ISPICA, 15 Aprile 2026 – Una ferita profonda alla gola, il silenzio della notte spezzato dalle sirene e una comunità che si risveglia nel terrore. Quella tra sabato e domenica a Ispica non è stata una nottata come le altre, ma il teatro di un episodio di violenza brutale che ha ridotto in fin di vita un giovane di soli 25 anni.

Tutto è accaduto nell’oscurità, in circostanze che sanno di tragedia sfiorata. Il ragazzo, raggiunto da un fendente netto sferrato con un’arma da taglio, è crollato a terra mentre il sangue scorreva velocemente. Le prime ricostruzioni, emerse dal Quotidiano di Ragusa, parlano di una lite esplosa all’improvviso o, forse, di un’aggressione mirata. Quello che è certo è l’orrore di quei momenti: l’allarme immediato, l’arrivo dei soccorsi e una corsa disperata verso l’ospedale, dove il venticinquenne lotta ora in un letto di reparto, monitorato costantemente dai medici.

Mentre il giovane combatte la sua battaglia più importante, i Carabinieri hanno trasformato il luogo del ferimento in una scena del crimine. Gli investigatori si muovono nel buio delle testimonianze frammentarie e dei rilievi scientifici, cercando di dare un volto e un nome a chi ha impugnato quella lama. Nessuna pista è esclusa: dalla parola di troppo finita nel sangue a una spedizione punitiva, ogni ipotesi resta sul tavolo della Procura.

Ispica oggi è una città sospesa tra lo sgomento e la rabbia. In ogni angolo si discute di quella sicurezza notturna che sembra essere diventata un fragile ricordo. La domanda che tutti si pongono è come sia stato possibile arrivare a tanto, trasformando una serata di svago in un incubo metropolitano. Restano l’attesa per il bollettino medico e la speranza che le prossime ore portino la svolta decisiva nelle indagini, restituendo giustizia a una vittima e serenità a un’intera cittadinanza colpita al cuore.

foto repertorio

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