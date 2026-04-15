Dramma sulla litoranea: auto fuori strada a Scicli, gravissima una bimba di 7 anni

Saro Cannizzaro

SCICLI, 15 Aprile 2026 – Una tranquilla mattinata lungo la costa, ieri, si è trasformata in un incubo per una famiglia sciclitana. Lungo il tratto di strada che collega Donnalucata a Cava d’Aliga, un incidente autonomo ha spezzato il silenzio domenicale, lasciando una bambina di soli 7 anni in condizioni critiche.

L’auto con a bordo l’intero nucleo familiare, per cause che i rilievi dovranno chiarire, ha improvvisamente perso aderenza finendo fuori dalla carreggiata. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla piccola, la quale ha riportato un grave trauma cranio-facciale.

I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno subito compreso la delicatezza del quadro clinico. Dopo una prima stabilizzazione, la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore Baglieri di Modica. Tuttavia, la complessità delle lesioni ha spinto i medici a optare per un trasferimento immediato verso una struttura più attrezzata per le emergenze pediatriche.

Nel pomeriggio, attraverso un trasporto protetto, la piccola è arrivata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Al momento si trova sotto stretta osservazione da parte dell’équipe specialistica; la prognosi resta riservata e le prossime ore saranno fondamentali per capire come il suo corpo reagirà alle cure.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Sebbene l’ipotesi principale resti quella dell’incidente autonomo — senza il coinvolgimento di altri mezzi — resta da capire cosa abbia causato la perdita di controllo del veicolo: una distrazione, un malore o un’insidia del manto stradale.

Salva