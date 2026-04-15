Nuovo asilo nido a Santa Croce Camerina, in arrivo arredi didattici innovativi

Santa Croce Camerina, 15 aprile 2026 –“Procedono verso la fase conclusiva i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale di via Iozzia a Santa Croce Camerina. Un’opera attesa dalla comunità e destinata a diventare un punto di riferimento per le famiglie del territorio, resa possibile grazie a un finanziamento del Pnrr pari a 2 milioni e 600 mila euro.

Proprio dal cantiere della nuova struttura arriva un’ulteriore novità: il Comune ha ottenuto un nuovo finanziamento di 346 mila euro destinato alla fornitura di arredi didattici innovativi che completeranno il nuovo asilo.

A darne notizia è il sindaco Peppe Dimartino, che ha voluto sottolineare il valore dell’intervento per la città e per i servizi educativi.

“Oggi siamo nel cantiere del nuovo asilo nido di via Iozzia e, come potete vedere dalle foto, siamo ormai nelle fasi finali dei lavori – afferma il sindaco Dimartino –. Grazie a un finanziamento del Pnrr di 2 milioni e 600 mila euro stiamo realizzando una struttura nuova e moderna che sarà al servizio delle famiglie di Santa Croce e dei nostri bambini”.

Il primo cittadino annuncia poi l’importante risultato ottenuto sul fronte delle dotazioni didattiche.

“Abbiamo una novità che vogliamo condividere con la comunità: abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento di 346 mila euro per la fornitura di arredi didattici innovativi. Questo ci consentirà di arredare il nuovo asilo con le migliori tecnologie didattiche oggi disponibili. Siamo rientrati tra i 1778 asili in tutta Italia destinatari di questo finanziamento”.

Il contributo rientra nel programma nazionale “Scuola e Competenze” ed è stato ottenuto grazie a una candidatura presentata in forma aggregata con il Comune di Acate.

“Per ottenere questo finanziamento abbiamo presentato l’istanza insieme al Comune di Acate – spiega Dimartino –. Questa collaborazione ci ha permesso di raggiungere i requisiti richiesti dal bando e di ottenere i fondi. Voglio ringraziare l’assessore Stefania Barone, il nostro ufficio tecnico e, per la preziosa cooperazione, il sindaco di Acate Gianfranco Fidone e gli uffici comunali acatesi: sono queste le sinergie che portano risultati concreti per i nostri territori».

Il sindaco conclude guardando all’apertura della struttura: “Adesso non vediamo l’ora di inaugurare questa opera pubblica fondamentale per Santa Croce Camerina. È un intervento che dimostra concretamente il percorso di cambiamento e di miglioramento dei servizi che stiamo portando avanti per la nostra comunità”.

Salva