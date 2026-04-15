E’ in programma terza edizione della Comiso Race lungo il centro cittadino

Comiso, 15 aprile 2026 – Il 3 maggio terza edizione della Comiso Race organizzata dalla Athlon Kamarina che si snoderà nel centro storico. ” L’evento è certificato a livello nazionale. Ad annunciarlo il sindaco, Maria Rita Schembari, e l’assessore allo sport, Giovanni Assenza

“Il 3 maggio 2026 torna a Comiso la ComisoRace & Élite, giunta alla sua terza edizione e ormai consolidata tra gli appuntamenti podistici più importanti del panorama regionale e nazionale – spiega il sindaco-. La manifestazione è organizzata dalla A.S.D. Athlon Kamarina presieduta da Loredana Busacca, membro della Commissione Running Nazionale della FIDAL, con il patrocinio del Comune di Comiso e la compartecipazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sotto l’egida della stessa FIDAL. La Comiso Race, per l’edizione 2026, è valido come seconda prova del circuito “Sicily Bronze Races”, inserito nel calendario ufficiale FIDAL come Corsa su Strada Nazionale, con percorso omologato dal G.G.G. FIDAL e con certificazione internazionale e inserito nel calendario World Athletics.

Nelle edizioni precedenti, la manifestazione ha richiamato atleti, società sportive e appassionati provenienti non solo dalla Sicilia ma anche da diverse regioni italiane e dall’estero, contribuendo a rafforzare l’immagine di Comiso come città dello sport, dell’accoglienza e della promozione territoriale. Il centro storico anche quest’anno si trasformerà in un palcoscenico sportivo tra competizione e spettacolo”.

“La ComisoRace & Élite 2026 – aggiunge l’assessore Assenza – ha tutte le carte in regola per consolidare anche in questa edizione la propria identità, capace di unire competizione, partecipazione popolare e valorizzazione del territorio. Con la presenza della Batteria Atleti d’Élite, l’evento si arricchisce ulteriormente di un respiro internazionale e di grande spettacolarità. Gli atleti si sfideranno su un circuito cittadino di 1 km da ripetere 10 volte, in una gara caratterizzata da velocità, tattica e resistenza”.

Programma evento:

* ComisoRace 10K – Competitiva (4 giri da 2,5 km) – prova valida per il circuito Sicily Bronze Races 2026

* Walking 10K (4 giri da 2,5 km) e Family Run 5K (2 giri da 2,5 km), entrambe non competitive e dedicate alla promozione del benessere e dei sani stili di vita

Novità 2026: Batteria Atleti d’Élite

Grande attesa per la nuova Batteria Atleti d’Élite, riservata su invito, che porterà la manifestazione a un livello tecnico e spettacolare ancora più alto e di caratura internazionale. Gli atleti si sfideranno su un circuito cittadino di 1 km da ripetere 10 volte, in una gara caratterizzata da velocità, tattica e resistenza.

Programma orario:

07:30 – 08:30: Raduno giuria e concorrenti – Piazza Fonte Diana, Comiso (RG)

09:00: Partenza 10K competitiva + Walking + Family Run

11:00: Partenza Batteria Atleti d’Élite

12:00: Premiazioni

Ogni partecipante riceverà:

Medaglia celebrativa della ComisoRace & Élite 2026

T-shirt tecnica ricordo dell’evento

Ristoro finale

Premi per categorie e assoluti (gara competitiva secondo regolamento)

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