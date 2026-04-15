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Attualità | Ragusa

Referendum a Ragusa, in pagamento il compenso per gli scrutatori

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Ragusa, 15 aprile 2026 – Il dirigente del Settore Pianificazione e Risorse Finanziarie comunica che sono in pagamento gli emolumenti per i presidenti di seggio e gli scrutatori impegnati nel Referendum Popolare confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026.
A coloro che hanno fornito il codice IBAN, le somme verranno accreditate direttamente sul conto corrente, mentre per i pagamenti in contanti occorrerà recarsi presso gli sportelli della Tesoreria Comunale – Banca Agricola Popolare di Sicilia, in Via G. Matteotti n. 84.

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