Gli atleti del Circolo velico Kaucana in evidenza a Crotone e Siracusa

Ragusa, 15 aprile 2026 – Un mese, quello scorso, da incorniciare per gli atleti della classe Optimist del Circolo velico Kaucana, protagonisti anche in due appuntamenti di rilievo del calendario velico giovanile. Nel fine settimana dedicato alla selezione interzonale di Crotone, che ha visto in acqua velisti provenienti da Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, i giovani timonieri del Cvk hanno centrato risultati di assoluto prestigio. Alessandro Battaglia ha conquistato un eccellente terzo posto, mentre Paolo Tabacco ha chiuso in decima posizione, entrando entrambi nella top ten della manifestazione. Grazie a queste prestazioni, i due atleti hanno ottenuto il pass per le selezioni nazionali, che determineranno i dodici giovani chiamati a rappresentare l’Italia ai prossimi campionati europei e mondiali Optimist.

Ottime notizie anche da Siracusa, dove la Lega Navale Italiana ha ospitato la terza tappa del Trofeo del Comitato, valida anche come selezione per Coppa del Presidente, Coppa Primavela e Coppa Cadetti. Le condizioni meteo variabili hanno reso la competizione particolarmente tecnica: una sola prova disputata nella prima giornata per via del vento leggero e dell’onda formata, seguita da tre prove nella seconda giornata grazie a una brezza più stabile. Nella Divisione A, il Circolo Velico Kaucana ha dominato la classifica con due atleti sul podio: primo posto per Alessandro Battaglia, terzo per Paolo Tabacco. Un risultato che conferma la crescita costante dei giovani timonieri del circolo e la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi – commenta il presidente del Circolo Velico Kaucana, Nunzio Micieli –. Marzo è stato un mese intenso, ricco di impegni e di conferme. Battaglia e Tabacco hanno dimostrato maturità, determinazione e capacità tecniche di alto livello, distinguendosi sia nelle selezioni interzonali sia nel Trofeo del Comitato. Il loro accesso alle selezioni nazionali è motivo di orgoglio per tutto il circolo». Il Cvk rivolge inoltre un ringraziamento alla Lega Navale Italiana di Siracusa per l’ottima organizzazione dell’evento e per l’accoglienza riservata agli atleti. «Continueremo a lavorare con impegno – conclude Micieli – per accompagnare i nostri giovani nel loro percorso sportivo, consapevoli che questi risultati rappresentano solo una tappa di un cammino ancora più ambizioso. Ringraziamo il nostro staff tecnico per la capacità di preparare al meglio i nostri ragazzi».

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